Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Хранение пищи в холодильнике помогает ей дольше оставаться свежей, но не следует держать абсолютно все продукты в холодильнике. Согласно статистике, только один человек из пяти смотрит на этикетку, чтобы узнать, где стоит хранить товар.

Поэтому предлагаем вам проверить, нет ли чего из этого списка в вашем холодильнике.

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Что таки стоит держать в холодильнике?

Яйца действительно лучше хранить в холодильнике. Бананы и сырой ананас стоит держать в вазе с фруктами, а вот большинству других свежих фруктов (в частности яблокам) и овощей холодильная камера поможет продержаться свежими дольше.

Хлеб лучше оставить в хлебнице, поскольку в холодильнике он быстрее зачерствеет.

Картофель и лук нужно хранить в прохладном темном месте, можно в корзинке с овощами, а идеально — в тканевой сумке. Исключение – зеленый лук, который лучше положить в холодильник.

Соевый соус, кетчуп, горчицу, оливковое масло, соленые огурцы положите в шкаф далеко от солнечного света.



Оливковое масло держите в шкафчике/Фото:Unsplash

Так как насчет томатов? Как лучше их хранить?

Наилучшая температура для хранения томатов – 12-20°C. Холодный воздух меняет химический состав помидоров, замедляя процессы, которые способствуют наличию свежего аромата. В дополнение, холодный воздух ускоряет процессы, вследствие которых помидоры становятся тусклыми. Но если помидоры надо сохранить в течение длительного времени, другого выхода, как холодильник, – нет.

В таком случае перед употреблением выньте помидоры из холодильника заранее, примерно за день, и поместите их в тепло – пахучие вещества снова начнут выделяться и томаты станут ароматными и вкусными.

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