Какие продукты помогут избавиться от жира на животе

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Какие продукты помогут избавиться от жира на животе
Какие продукты помогут избавиться от жира на животе / topsimages.com

Жир на животе или висцеральный жир есть не только у людей с избыточным весом, но и у худых людей. В норме он не представляет угрозы, а вот его избыток может стать причиной повышенного давления, возникновения диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, рака груди и толстой кишки.

Исследования ученых показало, что употребление белка может уменьшить тягу к еде на 60%, пишет Express.

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Так, рацион с большим количеством белка может повысить обмен веществ на 80-100 калорий в сутки. Этот рацион поможет человеку уменьшить количество калорий до 441 в день.

Исследования ученых показало, что количество и качество потребляемого белка обратно пропорционально жиру в животе. Это означает, что люди, которые ели больше продуктов с высоким содержанием белка, имели меньше жира на животе.

Диетологи составили список продуктов, которые могут помочь избавиться от жира на животе.

1. куриные яйца,
2. куриная грудка;
3. тунец.

Тунець
Тунец

Для вегетерианцив и веганов эксперты советуют обратить внимание на такие продукты как:

1. красная чечевица;
2. миндаль;
3. запеченные бобы.

Боби
Бобы

При этом необходимо отказаться от сладкого.

Хорошим дополнением к такому рациону станут умеренные физические нагрузки. Лучше регулярно заниматься ходьбой и плаванием.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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