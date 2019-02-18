Какие продукты помогут избавиться от жира на животе

Жир на животе или висцеральный жир есть не только у людей с избыточным весом, но и у худых людей. В норме он не представляет угрозы, а вот его избыток может стать причиной повышенного давления, возникновения диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, рака груди и толстой кишки.

Исследования ученых показало, что употребление белка может уменьшить тягу к еде на 60%, пишет Express.

Читайте также: Ученые раскрыли механизм, благодаря которому сон может продлевать жизнь

Так, рацион с большим количеством белка может повысить обмен веществ на 80-100 калорий в сутки. Этот рацион поможет человеку уменьшить количество калорий до 441 в день.

Исследования ученых показало, что количество и качество потребляемого белка обратно пропорционально жиру в животе. Это означает, что люди, которые ели больше продуктов с высоким содержанием белка, имели меньше жира на животе.

Диетологи составили список продуктов, которые могут помочь избавиться от жира на животе.

1. куриные яйца,

2. куриная грудка;

3. тунец.



Тунец

Для вегетерианцив и веганов эксперты советуют обратить внимание на такие продукты как:

1. красная чечевица;

2. миндаль;

3. запеченные бобы.



Бобы

При этом необходимо отказаться от сладкого.

Хорошим дополнением к такому рациону станут умеренные физические нагрузки. Лучше регулярно заниматься ходьбой и плаванием.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.