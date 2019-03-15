Какие продукты содержат больше всего нитратов

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые есть во всех овощах и фруктах и необходимы им для роста. При поступлении в организм в ротовой полости, желудке и кишечнике они превращаются в нитриты.

Врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что нитриты попадают в кровь и в виде ионов связываются с гемоглобином.

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Это яд для крови, гемоглобин превращается в метгемоглобин и он не может переносить кислород. Это состояние опасно, особенно для детей.

Топ продуктов, которые содержат больше нитратов

1. Белокочанная капуста – основной процент нитратов в качане и верхних листьях

2. Картофель – в кожуре

3. Кабачки – в кожуре

4. Морковь – в сердцевине и на кончиках

5. Огурцы – в кожуре

6. Петрушка, укроп – в стеблях. Поэтому употребляйте только листья.

7. Свекла – в листьях и хвостике.

8. Яблоки и персики – под кожурой

9. Арбуз и дыня – под кожурой. Никогда не доедайте до самого конца

10. Виноград – отлично впитывает в себя все вредные вещества.

Белокочанная капуста содержит много нитратов

Как уменьшить количество нитратов

Нитраты накапливаются неравномерно. Не стоит употреблять в пищу те части, которые накапливают их больше всего.

Диетолог советует хорошо промыть под проточной водой или замочить в холодной воде на 30 минут. Если не уверены в качестве продукте – тогда его следует подвергнуть тепловой обработке (запечь. Отварить овощ или фрукт).

Основная "доза" нитратов поступает именно со свежим продуктом.

ТОП фруктов и овощей без нитратов

• бананы;

• цитрусовые;

• репчатый лук;

• авокадо;

• смородина;

• зеленый горошек;

• баклажаны.



ТОП фруктов и овощей без нитратов

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