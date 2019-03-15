Какие продукты содержат больше всего нитратов

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Какие продукты содержат больше всего нитратов
Какие продукты содержат больше всего нитратов / foodrevolution.org

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые есть во всех овощах и фруктах и необходимы им для роста. При поступлении в организм в ротовой полости, желудке и кишечнике они превращаются в нитриты.

Врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что нитриты попадают в кровь и в виде ионов связываются с гемоглобином.

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Это яд для крови, гемоглобин превращается в метгемоглобин и он не может переносить кислород. Это состояние опасно, особенно для детей.

Топ продуктов, которые содержат больше нитратов

1. Белокочанная капуста – основной процент нитратов в качане и верхних листьях
2. Картофель – в кожуре
3. Кабачки – в кожуре
4. Морковь – в сердцевине и на кончиках
5. Огурцы – в кожуре
6. Петрушка, укроп – в стеблях. Поэтому употребляйте только листья.
7. Свекла – в листьях и хвостике.
8. Яблоки и персики – под кожурой
9. Арбуз и дыня – под кожурой. Никогда не доедайте до самого конца
10. Виноград – отлично впитывает в себя все вредные вещества.

Білокачанна капуста містить багато нітратівБелокочанная капуста содержит много нитратов

Как уменьшить количество нитратов

Нитраты накапливаются неравномерно. Не стоит употреблять в пищу те части, которые накапливают их больше всего.

Диетолог советует хорошо промыть под проточной водой или замочить в холодной воде на 30 минут. Если не уверены в качестве продукте – тогда его следует подвергнуть тепловой обработке (запечь. Отварить овощ или фрукт).

Основная "доза" нитратов поступает именно со свежим продуктом.

ТОП фруктов и овощей без нитратов

• бананы;
• цитрусовые;
• репчатый лук;
• авокадо;
• смородина;
• зеленый горошек;
• баклажаны.

ТОП фруктів та овочів без нітратів
ТОП фруктов и овощей без нитратов

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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