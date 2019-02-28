Какие продукты содержат лактозу: список
Склонность украинцев к непереносимости лактозы колеблется в пределах 16-35%. На самом деле не у всех людей есть это состояние. Точно установить лактозную недостаточность может специальный дыхательный водородный тест.
Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover Кристина Квит рассказала, как лечить лактозную недостаточность (ЛН) и в каких продуктах содержится лактоза.
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Этот тест может выявить не только лактозную недостаточность, но и чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике, что также требует лечения и нередко маскируется проявлениями других гастроэнтерологических заболеваний.
А вот кефир, йогурты, творог, кислое молоко, ряженку, масло, твердые сыры – можно пробовать. Все потому, что в этих продуктах содержится немного лактозы, которая теряется в процессе сквашивания молочной кислоты. А при изготовлении сыра еще одна часть лактозы выливается вместе с сывороткой.
Продукты, которые содержат большое количество лактозы:
• молоко и молочные продукты;
• колбасные изделия в упаковке, включая вареный окорок;
• супы в пакетах;
• готовые соусы;
• светлые соусы;
• пудинги, супы-пюре;
• хлебобулочные изделия;
• ореховая паста;
• мороженое;
• панировочные сухари;
• торты и пироги;
• ветчина;
• кетчуп, горчица, майонез;
• усилители вкуса;
• галушки;
• крокеты с сыром;
• какао-порошок;
• пищевые добавки;
• гамбургеры и чизбургеры;
• вяжущий компонент для приготовления соусов;
• подсластители в готовых упакованных продуктах;
• сгущенное молоко;
• сыпучие специи, бульоны;
• шоколадные батончики, сладости типа леденцов, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада) ;
• пончики и омлеты;
• картофельное пюре;
• сахарин в таблетках.
В картофельном пюре есть лактоза
Содержание лактозы в некоторых продуктах в граммах на 100 граммов продукта:
Молоко сухое обезжиренное – 52,0 (остерегайтесь его в продуктах !!!)
Молоко цельное 3,5% – 4,8;
Молочный шоколад – 9,5;
Сыр 20% - 2,7;
Кефир – 6,0.
100 граммов кефира содержит 6 граммов лактозы
Продукты, не содержащие лактозу
• фрукты, овощи;
• повидло;
• мед;
• кофе и чай;
• растительное масло;
• фруктовые и овощные соки;
• вермишель;
• соевое молоко и соевые напитки;
• мясо, рыба;
• куриное яйцо;
• любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза) ;
• жидкий сахарин;
• картофель;
• бобовые;
• зерно;
• сиропы;
• соль;
• орехи;
• алкогольные напитки.
Алкогольные напитки и фрукты не содержат лактозы
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