Какие продукты содержат лактозу: список

Склонность украинцев к непереносимости лактозы колеблется в пределах 16-35%. На самом деле не у всех людей есть это состояние. Точно установить лактозную недостаточность может специальный дыхательный водородный тест.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover Кристина Квит рассказала, как лечить лактозную недостаточность (ЛН) и в каких продуктах содержится лактоза.

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Этот тест может выявить не только лактозную недостаточность, но и чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике, что также требует лечения и нередко маскируется проявлениями других гастроэнтерологических заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “При подтвержденной лактозной непереносимости следует отказаться от молока, сливок, сгущенного молока, мороженого, то есть от продуктов с самым высоким содержанием лактозы. Эти продукты можно потреблять либо безлактозными, либо приготовленными на основе соевого молока”.

А вот кефир, йогурты, творог, кислое молоко, ряженку, масло, твердые сыры – можно пробовать. Все потому, что в этих продуктах содержится немного лактозы, которая теряется в процессе сквашивания молочной кислоты. А при изготовлении сыра еще одна часть лактозы выливается вместе с сывороткой.

Продукты, которые содержат большое количество лактозы:

• молоко и молочные продукты;

• колбасные изделия в упаковке, включая вареный окорок;

• супы в пакетах;

• готовые соусы;

• светлые соусы;

• пудинги, супы-пюре;

• хлебобулочные изделия;

• ореховая паста;

• мороженое;

• панировочные сухари;

• торты и пироги;

• ветчина;

• кетчуп, горчица, майонез;

• усилители вкуса;

• галушки;

• крокеты с сыром;

• какао-порошок;

• пищевые добавки;

• гамбургеры и чизбургеры;

• вяжущий компонент для приготовления соусов;

• подсластители в готовых упакованных продуктах;

• сгущенное молоко;

• сыпучие специи, бульоны;

• шоколадные батончики, сладости типа леденцов, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада) ;

• пончики и омлеты;

• картофельное пюре;

• сахарин в таблетках.​





В картофельном пюре есть лактоза

Содержание лактозы в некоторых продуктах в граммах на 100 граммов продукта:

Молоко сухое обезжиренное – 52,0 (остерегайтесь его в продуктах !!!)

Молоко цельное 3,5% – 4,8;

Молочный шоколад – 9,5;

Сыр 20% - 2,7;

Кефир – 6,0.



100 граммов кефира содержит 6 граммов лактозы

Продукты, не содержащие лактозу

• фрукты, овощи;

• повидло;

• мед;

• кофе и чай;

• растительное масло;

• фруктовые и овощные соки;

• вермишель;

• соевое молоко и соевые напитки;

• мясо, рыба;

• куриное яйцо;

• любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза) ;

• жидкий сахарин;

• картофель;

• бобовые;

• зерно;

• сиропы;

• соль;

• орехи;

• алкогольные напитки.

Алкогольные напитки и фрукты не содержат лактозы

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