Сладкая выпечка может спровоцировать развитие старческого слабоумия

Пожилые люди с высоким уровнем транс-жиров имеют больше шансов на развитие деменции.

Употребление транс-жиров увеличивает риски деменции. Исследователи также установили, что сладкая выпечка, вероятно, является крупнейшим источником транс-жиров, сообщает Neurology.

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В рационе человека есть два вида транс-жиров: естественные и искусственные. Природные транс-жиры присутствуют в молочных продуктах и ​​мясе некоторых животных в небольших количествах. Искусственные транс-жиры или транс-жирные кислоты являются продуктом промышленного процесса.

Как проводилось исследование

В новом исследовании приняли участие 1628 пожилых людей в возрасте от 60 лет. Они сдавали свои образцы крови аж в 2002-2003 годах и ни у одного из них в то время не было деменции. Исследователи следили за ними более 10 лет и постепенно отмечали случаи этого заболевания. Во время наблюдения 377 участников получили диагноз деменция, 247 из которых болезнь Альцгеймера.

Для анализа команда распределила участников на четыре равные группы в соответствии с уровнем транс-жиров в крови:

В группе с высоким уровнем транс-жиров уровень заболеваемости деменцией составил 29,84% на 1000 человек;

С высоким уровнем транс-жиров уровень заболеваемости деменцией составил 27,6% на 1000 человек;

С небольшим отклонением от нормы составлял 21,3% на 1000 человек;

Исследователи учитывали все дополнительные риски возникновения деменции и корректировали результаты в зависимости от дополнительных факторов, учитывая курение, высокое артериальное давление и диабет.

Исключив все дополнительные факторы, команда обнаружила, что участники первой группы, где уровень транс-жиров в крови был высоким, имели на 52% выше шансы на развитие деменции по сравнению с той группой, где уровень транс-жиров более низкий.

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