Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться

Рак сейчас – одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие – с повседневной жизнью.

Онкохирург медицинской сети "Добробут" Анатолий Шудрак помог Здоровью 24 разобраться, как на возникновение рака влияет ежедневный рацион человека и существует прямая зависимость между тем, что мы едим и чем болеем.

Читайте также: Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не заболеть раком?

Прямой зависимости нет, но некоторые продукты все же могут пагубно влиять на организм. Например, пища, содержащая канцерогены (продукты, содержащие некоторые виды красителей и консервантов, жареные, копченые продукты), повышает риск появления тех или других онкологических заболеваний. Также не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми на насыщенные жирные кислоты (жирная пища животного происхождения, комбинированные жиры, маргарин).



Не стоит злоупотреблять жирной пищей\\pixabay.com

Онкохирург Анатолий Шудрак “Механизм появления злокачественной опухоли очень сложный и не всегда и не обязательно зависит от внешних факторов. Если человек питается любыми продуктами в нормальных количествах – не переедает, не злоупотребляет, риск возникновения онкозаболевания не увеличивается. Связывать напрямую появление онкологического заболевания с питанием не стоит. Но, если человек злоупотребляет жирной и копченой пищей, а также пищей, содержащей другие канцерогены, риск заболеть раком повышается. Особенно это касается злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. В то же время на процесс возникновения рака могут влиять и другие факторы. Так, при постоянном употреблении очень горячей пищи повышается риск появления злокачественных опухолей пищевода, органов полости рта и горла”.

Примером такой ситуации может послужить Закарпатье, где случаи рака толстой кишки встречаются относительно чаще, чем в других регионах Украины. Почему? Ответ прост: там традиционно употребляют пищу, богатую канцерогенами. Кухня региона в больших количествах содержит копчености, жирные продукты животного происхождения.

К этому всему добавляется еще и домашнее вино, сделанное из винограда сорта Изабелла. Интересно, что именно сухое вино из этого сорта винограда приводит к возникновению цирроза печени и, как следствие, — к раку печени, при его регулярном употреблении. При этом у нас это вино продолжают производить и употреблять.



Отказ от мяса не спасет от раку\\pixabay.com

Сам алкоголь вообще является опасным. Бокал сухого вина в день не повредит здоровью, как и другой алкоголь в разумных количествах. Но вот злоупотребление алкогольными напитками может привести к циррозу печени, а цирроз со временем может трансформироваться в рак.

Отказываться от мяса и стать вегетарианцем — тоже не вариант. Очень важно понять, что исключение мяса из рациона не исключает возможность возникновения онкозаболевания.

Онкохирург Анатолий Шудрак “Человек всеядное существо, но мясо мы начали есть в эволюционном процессе. Поэтому думать, что, отказавшись от мяса, вы можете забыть о онкологические проблемы, – абсолютно неправильно. Все зависит от того, насколько правильно мы употребляем те или иные продукты. Отказывать себе в кусочке копченого мяса или колбасы не стоит, как и есть все протертое, вареное и пропаренные. Если есть все и в нормальных количествах — причин для беспокойства не будет”.

Как питаться при онкозаболеваниях?

Пациентам, которые уже столкнулись с онкозаболеванием, врач тоже не рекомендует кардинально менять рацион. Все зависит индивидуально от каждого человека и поставленного диагноза.

Читайте также: Назвали ранние симптомы, свидетельствующие об онкозаболевании

Онкохирург Анатолий Шудрак “Многие пациенты теряют аппетит, нередко им становится неприятным вкус мяса или рыбы. Некоторые пациенты на начальных стадиях этого не замечают и питаются как обычно. Когда процесс уже развился, рекомендации нужно давать, исходя из конкретной ситуации. В некоторых ситуациях особой коррекции рациона и не нужно. Зачастую, особенно при выявлении опухоли желудочно-кишечного тракта, диетические рекомендации могут быть очень жесткими, и эти вопросы нужно обязательно обсуждать с врачом”.

Какая еда полезна?

Часто просто невозможно сказать о том, насколько полезна или вредна еда. Тяжелые металлы, нитраты и антибиотики, другие опасные для организма элементы, которые могут присутствовать в пище, потребитель не услышит ни на запах, ни на вкус. Приходится полагаться только на порядочность производителя и продавца.



Злоупотребление алкоголем вызывает рак\\pixabay.com

В целом, питаться нужно полноценно. Какими бы ни были риски заболеть, правильное питание не сможет дать 100% защиту от всех заболеваний. Онкохирург убеждает, что все у нас на столе может быть полезным. Правильно – просто не злоупотреблять и знать меру.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.