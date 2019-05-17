Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Рак сейчас – одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие – с повседневной жизнью.
Онкохирург медицинской сети "Добробут" Анатолий Шудрак помог Здоровью 24 разобраться, как на возникновение рака влияет ежедневный рацион человека и существует прямая зависимость между тем, что мы едим и чем болеем.
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От каких продуктов стоит отказаться, чтобы не заболеть раком?
Прямой зависимости нет, но некоторые продукты все же могут пагубно влиять на организм. Например, пища, содержащая канцерогены (продукты, содержащие некоторые виды красителей и консервантов, жареные, копченые продукты), повышает риск появления тех или других онкологических заболеваний. Также не стоит злоупотреблять продуктами, богатыми на насыщенные жирные кислоты (жирная пища животного происхождения, комбинированные жиры, маргарин).
Не стоит злоупотреблять жирной пищей\\pixabay.com
Примером такой ситуации может послужить Закарпатье, где случаи рака толстой кишки встречаются относительно чаще, чем в других регионах Украины. Почему? Ответ прост: там традиционно употребляют пищу, богатую канцерогенами. Кухня региона в больших количествах содержит копчености, жирные продукты животного происхождения.
К этому всему добавляется еще и домашнее вино, сделанное из винограда сорта Изабелла. Интересно, что именно сухое вино из этого сорта винограда приводит к возникновению цирроза печени и, как следствие, — к раку печени, при его регулярном употреблении. При этом у нас это вино продолжают производить и употреблять.
Отказ от мяса не спасет от раку\\pixabay.com
Сам алкоголь вообще является опасным. Бокал сухого вина в день не повредит здоровью, как и другой алкоголь в разумных количествах. Но вот злоупотребление алкогольными напитками может привести к циррозу печени, а цирроз со временем может трансформироваться в рак.
Отказываться от мяса и стать вегетарианцем — тоже не вариант. Очень важно понять, что исключение мяса из рациона не исключает возможность возникновения онкозаболевания.
Как питаться при онкозаболеваниях?
Пациентам, которые уже столкнулись с онкозаболеванием, врач тоже не рекомендует кардинально менять рацион. Все зависит индивидуально от каждого человека и поставленного диагноза.
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Какая еда полезна?
Часто просто невозможно сказать о том, насколько полезна или вредна еда. Тяжелые металлы, нитраты и антибиотики, другие опасные для организма элементы, которые могут присутствовать в пище, потребитель не услышит ни на запах, ни на вкус. Приходится полагаться только на порядочность производителя и продавца.
Злоупотребление алкоголем вызывает рак\\pixabay.com
В целом, питаться нужно полноценно. Какими бы ни были риски заболеть, правильное питание не сможет дать 100% защиту от всех заболеваний. Онкохирург убеждает, что все у нас на столе может быть полезным. Правильно – просто не злоупотреблять и знать меру.
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