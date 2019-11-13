Какие профессии больше всего влияют на здоровье сердца у женщин: исследование

Проблемы с сердцем – распространенное явление, особенно среди пожилых людей. Исследователи подтвердили, что некоторые профессии могут действительно повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Однажды ученые уже доказывали, что люди, которые занимают руководящие должности (независимо от отрасли) чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи решили изучить конкретные профессии, чтобы сравнить риски различных деятельностей, сообщает MedicalNewsToday.

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Специалисты изучили данные около 65 тысяч женщин самых разных профессий, средний возраст которых составлял 63 года.

В ходе исследования оказалось, что социальные работницы имеют высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний – на 36% больше, чем представительницы других профессий. Женщины, которые работают кассиршами в розничных магазинах заняли в этом антирейтинге 2 место – риски выше на 33%.

Медсестры, психиатры и опекунши за тяжелобольными имеют 16% вероятности развития сердечных заболеваний. В частности, медсестры рискуют заработать сердечные болезни на 14% больше, чем представительницы спокойных профессий.

Также исследователи отметили, что около 13% женщин-ис имеют проблемы с сердцем.

Интересно, что брокеркы, агенты по продаже недвижимости и административные помощницы самые низкие риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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