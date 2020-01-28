Какие раковые опухоли не требуют лечения

Ученые пришли к неожиданному выводу, что некоторые злокачественные опухоли лучше совсем не диагностировать. Оказывается, далеко не всегда рак требует лечения.

Результаты нового исследования опубликовали в журнале Medical Journal of Australia.

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Какие опухоли не стоит лечить

По мнению его авторов, врачи напрасно выявляют 42% опухолей простаты, 42% – почек, 73% – щитовидной железы, 58% меланом и 22% инвазивных меланом у мужчин. В целом, это составляет 24% всех диагнозов.

У женщин это 22% опухолей груди, 58% – почек, 73% – щитовидной железы, 54% меланом, что составляет 18% диагнозов "рак".

Проанализировав изменения абсолютных рисков в течение жизни заболеть опухолями простаты, груди, почек, щитовидной железы и меланомой в период с 1982 по 2012 годы, эксперты выяснили, что каждый год в Австралии бесполезно выносят 11 000 диагнозов рака у женщин и 18 000 у мужчин.



Некоторые раковые опухоли не требуют лечения / pixabay.com

Следовательно, регулярные проверки на рак находят гораздо больше безвредных или доброкачественных опухолей, что приводит к интенсивному лечению, хирургическим операциям и химиотерапие, которые порой действуют на здоровье человека хуже, чем сам рак.

Не все так просто

Сложно определить, какой рак лучше не трогать, а какой несет серьезную опасность для человека. Поэтому не стоит отказываться от лечения. Ученые проанализировали период в 30 лет, во время которого количество выявленных опухолей в Австралии увеличилось на 30%, а число смертей уменьшилось.

Подчеркивается, что наибольшую сложность имеет диагностика рака груди, поскольку врачи часто не могут сказать, является ли опухоль безобидной или опасной. Поэтому почти все опухоли молочных желез по умолчанию лечат путем мощных доз химиотерапии, подвергая женщин хирургическим операциям.

А пожилые мужчины, в которых находят рак простаты, почти всегда нуждаются в лечении, потому что такой тип онкозаболевания почти всегда развивается очень медленно.

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