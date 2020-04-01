Какие роддомы будут принимать рожениц с коронавирусом

Сейчас в каждом роддоме Украины предусмотрены изоляторы, которые будут принимать рожениц с коронавирусом. Однако Минздрав рекомендует выделить отдельные родильные дома.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что Минздрав рекомендует выделить в каждой области конкретный роддом, в который будут привозить беременных с коронавирусом.

Ранее В Франковске в роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус

По словам Ляшко, в Украине выделят определенные "красные" и "зеленые" зоны.

В "зеленые" заведения лечения не должны попадать больные с коронавирусной инфекцией, а "красные" будут сосредоточены именно на оказании помощи инфицированным.

Ранее из-за заражения медсестры коронавирусом в Виннице закрыли на карантин родильный дом № 2.

По состоянию на 1 апреля в Украине уже зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 – летальных, 10 человек – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля по всей территории.



Как спастись от коронавируса / Инфографика 24 канала