Какие самые распространенные болезни спины и как их распознать

Дискомфорт в области шейного, грудного, поясничного отделов может быть спровоцирован различными заболеваниями, травмами и неправильными нагрузками на позвоночник.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказали физиотерапевты сети центров "Амбулатория спины".

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Причиной боли в спине могут быть серьезные заболевания позвоночника, которые важно вовремя диагностировать и назначить соответствующий курс лечения. В таком случае откладывать визит к врачу не рекомендуется.

В зависимости от типа боли можно выделить следующие заболевания позвоночника:

Остеохондроз – симптомы похожи на боль в сердце. Дискомфорт в спине появляется при физических нагрузках, кашле, чихании. Своевременная диагностика поможет определить диагноз;

Межпозвонковая грыжа – боль в спине появляется при наклонах, поворотах туловища, ходьбе. Иногда сопровождается онемением конечностей и болью в ногах;

Радикулит – наблюдаются болезненные ощущения при ходьбе, ощущение жжения и зуда, онемение конечностей, дискомфорт в области бедер;

Воспаление седалищного нерва – дискомфорт в крестцах, пояснице и ягодицах;

Миозит – боль в спине возникает после сильного перенапряжения или переохлаждения.

Болезненные ощущения в спине также могут появляться в результате воздействия различных инфекций, нарушений в работе внутренних органов, раковых опухолей. В зависимости от степени тяжести перечисленные заболевания лечатся медикаментозно, с помощью специальных комплексов и массажей.

Как вылечить эти болезни без лекарств – читайте в материале.

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