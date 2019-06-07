Какие самые странные психические расстройства

У людей могут возникать множество психических болезней, но некоторые из них являются очень интересными и странными.

Синдром Стендаля получил свое название в честь французского писателя, который впервые описал в своей книге "Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио" приступы необычного головокружения, галлюцинаций и тахикардии, которые возникали у него от чрезмерного восторга при виде картин и скульптур, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Термин "стокгольмский синдром" возник в 1973 году, когда общественность Швеции просто потрясла весть о том, что захваченные в банке заложники защищали террористов в суде, а две женщины обручились с бандитами. Самый сильный стресс от насильственного удержания является самой сильной травмой для психики человека. В результате заложник начинает симпатизировать ворам или даже отождествлять себя с ними.



Интересные психические синдромы

О необычном "парижском синдроме" – остром психическом расстройстве у японцев, посетивших столицу Франции, впервые заговорил психиатр Хироаки Отой в 1986 году. По статистике, не менее 12 японцев ежегодно обращаются за помощью к психиатру в состоянии тяжелой депрессии, вызванной жестоким разочарованием после посещения реального Парижа.

Иерусалимский синдром возникает у паломников после потрясения от встречи со святынями. Кроме того, что человек впадает в состояние сильного восторга, он может представить себя пророком или мессией, пришедшим на Землю для того, чтобы рассказать людям о Боге. Люди, страдающие иерусалимским синдромом, отказываются от еды и сна, посвящают все свое время молитвам и проповедям.

Синдром иностранного акцента впервые был описан в 1907 году французским неврологом Пьером Мари, а затем упомянут в исследованиях чешских врачей в 1919 году. Один из самых известных случаев зафиксировали в 1941 году в Норвегии. Женщина получила ранение в голову во время обстрела и чудом выжила. Но в результате травмы стала произносить гласные и ставить ударения в словах таким образом, что ее произношение было похоже на сильный немецкий акцент.

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