Какие симптомы коронавируса возникают чаще всего: перечень в процентах
Симптомы коронавируса не являются специфическими. Их легко можно спутать с ОРВИ или гриппом. Вот перечень симптомов, которые испытывали больные коронавирусом чаще всего.
Исследования эпидемиологов и врачей свидетельствуют, что в 90% случаев у больных была повышена температура тела, пишет Meduza.
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Самые частые симптомы коронавируса
- Повышенная температура – 90%
- (37,3 – 37,5 и выше)
- Кашель – 64%
- Мокрота – 34%
- Утомляемость – 34%
- Одышка – 21%
- Боль в мышцах и суставах – 17%
- Потеря аппетита – 16%
- Головная боль – 13%
- Боль в горле – 13%
- Насморк – 7%
- Заложенность носа – 5%
- Диарея – 5%
- Тошнота и рвота
- Кровохарканье
Впрочем такие симптомы возникают не у каждого. По предварительным данным эпидемиологов, 30% больных COVID-19 являются бессимптомными.
Инкубационный период COVID-19 – в среднем пять дней, но может длиться до 14 дней. От появления симптомов до начала одышки и необходимости лечь в больницу, как правило, проходит 5 – 8 дней.
При легком течении заболевания на восстановление потребуется две недели, при тяжелом – от трех до шести недель.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала
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