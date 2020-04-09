Какие симптомы коронавируса возникают чаще всего: перечень в процентах

Симптомы коронавируса не являются специфическими. Их легко можно спутать с ОРВИ или гриппом. Вот перечень симптомов, которые испытывали больные коронавирусом чаще всего.

Исследования эпидемиологов и врачей свидетельствуют, что в 90% случаев у больных была повышена температура тела, пишет Meduza.

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Самые частые симптомы коронавируса

Повышенная температура – 90%

(37,3 – 37,5 и выше)

Кашель – 64%

Мокрота – 34%

Утомляемость – 34%

Одышка – 21%

Боль в мышцах и суставах – 17%

Потеря аппетита – 16%

Головная боль – 13%

Боль в горле – 13%

Насморк – 7%

Заложенность носа – 5%

Диарея – 5%

Тошнота и рвота

Кровохарканье

Впрочем такие симптомы возникают не у каждого. По предварительным данным эпидемиологов, 30% больных COVID-19 являются бессимптомными.

Инкубационный период COVID-19 – в среднем пять дней, но может длиться до 14 дней. От появления симптомов до начала одышки и необходимости лечь в больницу, как правило, проходит 5 – 8 дней.

При легком течении заболевания на восстановление потребуется две недели, при тяжелом – от трех до шести недель.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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