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Какие симптомы коронавируса возникают чаще всего: перечень в процентах

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Симптомы коронавируса / unsplash.com

Симптомы коронавируса не являются специфическими. Их легко можно спутать с ОРВИ или гриппом. Вот перечень симптомов, которые испытывали больные коронавирусом чаще всего.

Исследования эпидемиологов и врачей свидетельствуют, что в 90% случаев у больных была повышена температура тела, пишет Meduza.

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Самые частые симптомы коронавируса

  • Повышенная температура – 90%
  • (37,3 – 37,5 и выше)
  • Кашель – 64%
  • Мокрота – 34%
  • Утомляемость – 34%
  • Одышка – 21%
  • Боль в мышцах и суставах – 17%
  • Потеря аппетита – 16%
  • Головная боль – 13%
  • Боль в горле – 13%
  • Насморк – 7%
  • Заложенность носа – 5%
  • Диарея – 5%
  • Тошнота и рвота
  • Кровохарканье

Впрочем такие симптомы возникают не у каждого. По предварительным данным эпидемиологов, 30% больных COVID-19 являются бессимптомными.

Инкубационный период COVID-19 – в среднем пять дней, но может длиться до 14 дней. От появления симптомов до начала одышки и необходимости лечь в больницу, как правило, проходит 5 – 8 дней.

При легком течении заболевания на восстановление потребуется две недели, при тяжелом – от трех до шести недель.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Инфографика Медицина
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