Какие симптомы свидетельствуют о том, что ребенок нуждается в осмотре гинеколога

Зачем нужен гинеколог взрослой женщине, понятно всем. А вот когда маленькой девочке нужен осмотр гинеколога – мало кто знает.

Детский гинеколог Юлия Курьянова рассказывает, когда нужно отвести девочку на прием к врачу.

Читайте также: Травма головы у ребенка: Комаровский объяснил, когда бежать к врачу

Показания к осмотру гинеколога девочки в возрасте от 0 до 18 лет:

1. выделения из половых путей (гноевидные, кровяные и т.д.);

2. неприятный запах от половых органов;

3. покраснение кожи и слизистой половых органов;

4. отечность, дискомфорт, зуд в области промежности;

5. болезненное мочеиспускание;

6. высыпания на коже промежности, наружных половых органов;

7. изменения в анализе мочи (повышение уровня лейкоцитов, эритроцитов, наличие бактерий, оксалатов, уратов, фосфатов);

8. неправильное строение наружных половых органов;

9. преждевременное половое развитие (то есть увеличение молочных желез или появление волос на лобке у девочки в возрасте до 8 лет);



Когда ребенка следует отвести к гинекологу

10. нарушение менструальной функции:

• отсутствие менструаций в возрасте до 15 лет,

• болезненные менструации,

• обильные менструации,

• менструации более 7 дней,

• межменструальные кровянистые выделения,

• сгустки крови в обильных кровяных выделениях,

• нерегулярный менструальный цикл,

• менструальный цикл меньше 21 дня.

11. задержка полового развития (отсутствие увеличения (роста) молочных желез у девочки до 13 лет);

13. боль в животе, особенно в нижних отделах у девочки в любом возрасте;

14. изменение размеров и / или формы живота,

15. эндокринные проблемы: увеличение массы тела при нормальном питании или дефицит массы тела, рост волос на лице, теле, конечностях, полосы растяжения на коже (стрии), угри на лице и теле, нарушение углеводного обмена (повышение уровня сахара и инсулина в крови), патология щитовидной железы.

Девушка, которая планирует начало половой жизни или начала половую жизнь, обязательно должна проконсультироваться у гинеколога. Это нужно для того, чтобы специалист подобрал наиболее подходящий для нее метод контрацепции для предотвращения инфекций, передающихся половым путем и нежелательной беременности.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.