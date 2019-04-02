Какие симптомы свидетельствуют о том, что ребенок нуждается в осмотре гинеколога
Зачем нужен гинеколог взрослой женщине, понятно всем. А вот когда маленькой девочке нужен осмотр гинеколога – мало кто знает.
Детский гинеколог Юлия Курьянова рассказывает, когда нужно отвести девочку на прием к врачу.
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Показания к осмотру гинеколога девочки в возрасте от 0 до 18 лет:
1. выделения из половых путей (гноевидные, кровяные и т.д.);
2. неприятный запах от половых органов;
3. покраснение кожи и слизистой половых органов;
4. отечность, дискомфорт, зуд в области промежности;
5. болезненное мочеиспускание;
6. высыпания на коже промежности, наружных половых органов;
7. изменения в анализе мочи (повышение уровня лейкоцитов, эритроцитов, наличие бактерий, оксалатов, уратов, фосфатов);
8. неправильное строение наружных половых органов;
9. преждевременное половое развитие (то есть увеличение молочных желез или появление волос на лобке у девочки в возрасте до 8 лет);
Когда ребенка следует отвести к гинекологу
10. нарушение менструальной функции:
• отсутствие менструаций в возрасте до 15 лет,
• болезненные менструации,
• обильные менструации,
• менструации более 7 дней,
• межменструальные кровянистые выделения,
• сгустки крови в обильных кровяных выделениях,
• нерегулярный менструальный цикл,
• менструальный цикл меньше 21 дня.
11. задержка полового развития (отсутствие увеличения (роста) молочных желез у девочки до 13 лет);
13. боль в животе, особенно в нижних отделах у девочки в любом возрасте;
14. изменение размеров и / или формы живота,
15. эндокринные проблемы: увеличение массы тела при нормальном питании или дефицит массы тела, рост волос на лице, теле, конечностях, полосы растяжения на коже (стрии), угри на лице и теле, нарушение углеводного обмена (повышение уровня сахара и инсулина в крови), патология щитовидной железы.
Девушка, которая планирует начало половой жизни или начала половую жизнь, обязательно должна проконсультироваться у гинеколога. Это нужно для того, чтобы специалист подобрал наиболее подходящий для нее метод контрацепции для предотвращения инфекций, передающихся половым путем и нежелательной беременности.
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