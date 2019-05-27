Какие симптомы указывают на проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин. Они принимают участие в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе – адаптации интенсивности обмена веществ к потребностям тела в данный момент.

Эти гормоны действуют на все клетки тела, – отмечает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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В Украине нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. Дневная норма йода составляет 150-300 мкг. В то же время, большинство жителей Украины потребляют лишь 40-80 мкг.

Наибольшую нехватку ощущают в Черниговской области и на западной Украине.

Статистика свидетельствует, что 80% детей ежегодно рождаются с риском расстройств вследствие йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей.

Есть аутоиммунные болезни щитовидной железы: болезнь Грейвса, болезнь Хашимото, узловой зоб. Их могут вызывать избыток йода, вирусные инфекции (ВИЧ, герпес, краснуха, эпидемический паротит), радиация и курение.

Щитовидная железа влияет на такие процессы:

интенсивность обмена веществ и поглощение в кишечнике

адаптация к температуре окружающей среды

поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина)

работа сердца и периферических сосудов

рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматотропином)

поглощение кислорода тканями

распад жиров и углеводов

интеллектуальное развитие детей и эмоциональная стабильность взрослых.

Эти два гормоны содержат йод, поэтому человек ежедневно должен потреблять его достаточно. При дефиците йода щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов.

На фоне этого возникает недостаток тиреоидных гормонов (гипотиреоз).

Гипотиреоз – симптомы слабость набор веса или проблемы с его сбросом сухие жесткие волосы или потеря волос непереносимость холода боль в мышцах депрессивное состояние и раздражительность нарушение менструального цикла или потеря либидо запоры повышение уровня холестерина рак щитовидной железы у детей – задержка умственного развития (кретинизм).

Избыток тироксина (гипертиреоз) может возникать из-за воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ – это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее.



В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода

ВОЗ называет безопасную зону йода – 1 мг в сутки.

В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.

Гипертиреоз – симптомы нервозность и раздраженность

непереносимость жары и потливость

дрожь, потеря веса или неспособность его набрать

повышенная активность кишечника

отечность щитовидной железы

тахикардия (частое сердцебиение)

тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос

нарушения сна.

Как уберечься от болезней щитовидной железы

1. Употребляйте йодированную соль, а не обычную каменную. Добавлять нужно в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся.



Как уберечься от болезней щитовидной железы

2. Употребляйте морепродукты, особенно морскую капусту. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также пригодятся в борьбе с йододефицитом.

3. Нужно принимать йод беременным и молодым матерям. Суточную норму йода должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

4. Проверяйте уровень тиреотропного гормона, и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить нехватку гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

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