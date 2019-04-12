Какие смертельные болезни можно подхватить из украинских денег

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Какие смертельные болезни можно подхватить из украинских денег
Какие смертельные болезни можно подхватить из украинских денег / Фото из свободных источников

В Украине постепенно внедряют безналичный проезд. Это не только будет экономить людям время и деньги, но и может уберечь от ряда опасных болезней.

В Kyiv Smart City решили провести микробиологические испытания нескольких важнейших повседневных вещей. Речь идет о купюре номиналом 1 гривна и жетоне на метро.

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Анализы проводились в биохимической лаборатории.

Координатор Ярослава Бойко отмечает: среди вредных бактерий были найдены возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий (самая известная из них – палочка Коха).

Стафилококк может привести к воспалительным заболеваниям мочевого пузыря (например, цистит) и почек, пневмонии, токсическому шоку.

 
Палочка Коха – чем опасна
Она вызывает туберкулез – инфекционное заболевание. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Без надлежащего лечения эта болезнь может быть смертельной.

Также анализ показал, что, расплачиваясь наличными, можно подцепить атрофический гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дисбактериоз и пищевое отравление.

Поэтому координатор советует пользоваться картой вместо купюр.

Известно, что только до 31 октября 2019 года можно пользоваться жетонами в подземке Киева. В дальнейшем нужно оплачивать проезд только с помощью электронных средств.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Новости Киева
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