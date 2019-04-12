Какие смертельные болезни можно подхватить из украинских денег
В Украине постепенно внедряют безналичный проезд. Это не только будет экономить людям время и деньги, но и может уберечь от ряда опасных болезней.
В Kyiv Smart City решили провести микробиологические испытания нескольких важнейших повседневных вещей. Речь идет о купюре номиналом 1 гривна и жетоне на метро.
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Анализы проводились в биохимической лаборатории.
Координатор Ярослава Бойко отмечает: среди вредных бактерий были найдены возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий (самая известная из них – палочка Коха).
Стафилококк может привести к воспалительным заболеваниям мочевого пузыря (например, цистит) и почек, пневмонии, токсическому шоку.
Также анализ показал, что, расплачиваясь наличными, можно подцепить атрофический гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дисбактериоз и пищевое отравление.
Поэтому координатор советует пользоваться картой вместо купюр.
Известно, что только до 31 октября 2019 года можно пользоваться жетонами в подземке Киева. В дальнейшем нужно оплачивать проезд только с помощью электронных средств.
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