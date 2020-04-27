Какие сочетания продуктов вредны для мозга

Не секрет, что пища, которую мы потребляем, влияет на нашу мозговую активность. Впрочем важен не только перечень продуктов, а их сочетание между собой. Какие пищевые продукты не следует сочетать, чтобы сохранить здоровье мозга.

Новое исследование о совместимости продуктов провели ученые Американской академии неврологии и опубликовали в журнале Neurology, пишет Medicall Press.

Читайте также: Пища для мозга: какие продукты лучше всего улучшают его работу

Ученые изучали в течение 5 лет рацион 627 пожилых людей — их средний возраст составил 78 лет. В начале исследования всех участников попросили записать, какие виды продуктов они обычно едят и в каком сочетании.

Результаты показали, что люди, у которых впоследствии развилась деменция, сочетали продукты другим способом, чем те, у кого не развились нейродегенеративные заболевания.

Исследование позволило ученым определить наиболее вредное для работы мозга сочетание продуктов. Им оказался завтрак, который содержал обработанное мясо и крахмалистые продукты: картофель, печенье и пирожные.

Участники, которые ели такое же количество мяса, но сочетали его с более здоровыми продуктами, в частности овощами, имели меньшие риски деменции.



Заботьтесь, чтобы в рационе было достаточно овощей / Фото Unsplash

Существует сложная взаимосвязь продуктов в рационе человека. Важно понимать, как эти различные пищевые сочетания могут влиять на мозг, потому что диета может быть отличным способом предотвращения деменции,

– отметила автор исследования Сесилия Самьери, доктор философии из Университета Бордо во Франции.

Напомним, что деменция – это тяжелое заболевание, которое поражает людей преимущественно преклонного возраста. Пациент практически не осознает, что с ним происходит.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.