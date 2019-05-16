Какие спортивные добавки помогут набрать мышечную массу

Спортивное питание – это пищевые добавки для различных целей: набора мышечной массы, повышения выносливости, сжигания жира или защиты суставов. Эти добавки делают из компонентов, которые мы ежедневно получаем с пищей: белка, углеводов, аминокислот, витаминов и витаминоподобных веществ.

К спортивному питанию не относятся анаболические стероиды и другие лекарственные препараты. Так, спортсмены их тоже используют, но это опасно, пишет laba.media. Поэтому рассмотрим добавки с доказанной безопасностью.

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Протеин

Его изготавливают из натуральных продуктов: молока, яиц, говядины. В процессе переработки из них получают чистый белок, который составляет основу добавки.

В кишечнике белок распадается на аминокислоты, которые всасываются в кровь. Аминокислоты – основной строительный материал организма. На фоне интенсивных тренировок аминокислоты попадают в мышцы. Тут они опять собираются в белки, из которых строятся новые мышечные волокна. Так увеличивается объем и сила мышц.

От того, из чего производят протеин, зависят свойства каждой добавки.

Например, сывороточный протеин быстро усваивается в организме – его, в основном, пьют до и после тренировки. Казеиновый белок, наоборот, всасывается организмом 4-6 часов. Его рекомендуют пить при похудении: он долго поддерживает уровень аминокислот в крови, а это уменьшает аппетит.

Гейнер

Гейнер отличается от протеина тем, что в его составе есть не только белок, но и углеводы.

Обычно гейнер принимают после тренировки: белки восстанавливают мышечные волокна, а углеводы восполняют дефицит энергии, который появился после физической нагрузки. Для похудения гейнер не используют. Углеводы в нем очень калорийны, а это мешает сжиганию жира.

Гейнеры подходят для людей, которые не подвержены излишнему жирообразованию. Эта добавка стоит дешевле протеина, но количество белка на порцию в нем меньше.

Сомнительна и польза быстрых углеводов после тренировки: согласно исследованию, их прием никак не влияет на уровень белков в мышцах после упражнений.



Набрать вес и улучшить силовые показатели можно и без спортивного питания

BCAA

BCAA (branch chain amino acids - аминокислоты с разветвленными цепями) – это комплекс из 3 аминокислот: лейцина, изолейцина и валина. Эти аминокислоты составляют 35% всех аминокислот в мышцах человека. Организм не умеет сам их вырабатывать - BCAA можно получить только из пищевых продуктов или специальных добавок.

Но BCAA не все так просто: многие исследования говорят о том, что их эффективность ниже по сравнению с обычным протеином. Также BCAA добавляют в рацион вегетарианцев – в растительных белках содержится слишком мало лейцина, изолейцина и валина.

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Креатин

Креатин – природное химическое соединение в организме человека. Больше всего его содержится в мышцах сердце и нервных тканях. Креатин участвует в энергообразовании – благодаря ему создается энергия, которая заставляет мышцы сокращаться.

Организм создает креатин из аминокислот или получает его из пищевых продуктов: мяса, рыбы, яиц. Во время тренировок расход креатина повышается.

После приема добавки повышаются показатели в силовых упражнениях: жиме лежа, приседании, становой тяге и других. Еще креатин уменьшает усталость после силовых упражнений и незначительно повышает уровень тестостерона.

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