Какие средства индивидуальной защиты под запретом экспорта: перечень

11 марта правительство согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавируса. В частности, из Украины запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, то есть хирургических масок и масок высшей степени защиты – респираторов.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины, объяснил, почему возникла такая необходимость и привел перечень средств, которые под запретом экспорта.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это был необходимый шаг из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке.

Запрету экспорта подлежат:

водонепроницаемый лабораторный костюм;

перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

перчатки неопудренные из нитрила;

перчатки с других полимерных материалов;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

маски медицинские;

очки защитные;

щиток защитный;

респиратор класса защиты не ниже.

Ограничение введено в первую очередь для обеспечения потребностей украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также предоставило распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам,

– пояснил Шмыгаль.

Карантин в Украине: главное

Карантин ввели на три недели – с 12 марта по 3 апреля. В настоящее время запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.

Запрет не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

С 12 марта планируют оставить только 49 КПП вместо 219.

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