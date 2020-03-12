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Какие средства индивидуальной защиты под запретом экспорта: перечень

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11 марта правительство согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавируса. В частности, из Украины запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, то есть хирургических масок и масок высшей степени защиты – респираторов.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины, объяснил, почему возникла такая необходимость и привел перечень средств, которые под запретом экспорта.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это был необходимый шаг из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке.

Запрету экспорта подлежат:

  • водонепроницаемый лабораторный костюм;
  • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
  • перчатки неопудренные из нитрила;
  • перчатки с других полимерных материалов;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • маски медицинские;
  • очки защитные;
  • щиток защитный;
  • респиратор класса защиты не ниже.

Ограничение введено в первую очередь для обеспечения потребностей украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также предоставило распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам,
– пояснил Шмыгаль.

Карантин в Украине: главное

  • Карантин ввели на три недели – с 12 марта по 3 апреля. В настоящее время запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.
  • Запрет не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
  • С 12 марта планируют оставить только 49 КПП вместо 219.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Новости Здоровье Лечение
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