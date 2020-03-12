Какие средства индивидуальной защиты под запретом экспорта: перечень
11 марта правительство согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавируса. В частности, из Украины запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, то есть хирургических масок и масок высшей степени защиты – респираторов.
Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины, объяснил, почему возникла такая необходимость и привел перечень средств, которые под запретом экспорта.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это был необходимый шаг из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке.
Запрету экспорта подлежат:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- перчатки с других полимерных материалов;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские;
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже.
Ограничение введено в первую очередь для обеспечения потребностей украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также предоставило распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам,
– пояснил Шмыгаль.
Карантин в Украине: главное
- Карантин ввели на три недели – с 12 марта по 3 апреля. В настоящее время запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детских садах.
- Запрет не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- С 12 марта планируют оставить только 49 КПП вместо 219.
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