Какие существуют виды женских оргазмов

Оргазм может возникнуть у парализованного человека, случайно от сильного волнения, без стимуляции гениталий во сне. Как тогда называть эти оргазмы?

Их нельзя назвать ни клиторными, ни вагинальными, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Клитор – это не только горошинка снаружи, но и тело с ножками внутри. Они очень длинные и их невозможно "выключить", они вовлечены даже во время анального секса. Поэтому нет никакого чистого вагинального или анального оргазма. Клитор в деле всегда.

Ольга Василенко “Сексологи вообще не делят оргазмы по местам стимуляции! Те, кому надо продать свои авторские курсы "Вагинальный оргазм просто!", будут убеждать вас в наличии вагинального оргазма и забивать в голову, что вы неполноценная. На самом деле оргазм единственный и он у всех из головы. А способы его достижения могут быть очень разными”.

Существует коитальный и внекоитальный оргазмы. Коитальный - значит во время коитуса, когда член внутри. Анальный секс – тоже коитус.

Коитальный - оргазм во время коитуса без дополнительной стимуляции эрогенных зон (клитора в том числе). Этот вид и называют "вагинальным".

Паракоитальный – оргазм во время коитуса с дополнительной стимуляцией эрогенные зоны (клитора, ануса, сосков и тд).

Мастурбационный – наедине, от мастурбации руками, душем, с помощью игрушки и тд.

Миокомпрессионный - сжимая ноги, лазить по канату, зажимая одеяло или подушку, трение о разные поверхности.

Миотонический – сжимая мышцы тазового дна.

Петинговый - с партнером во время ласк. От кунилингуса, от ласк рукой. Даже если вы сами доводите себя до оргазма при мужчине - это уже не мастурбационный, а петинговый оргазм.

Оргазм во сне, случайный – оргазм от сильного перенапряжения и волнения.

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