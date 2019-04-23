Какие таблетки категорически нельзя делить на части

Таблетки делят по разным причинам: для экономической выгоды, для подбора необходимого дозирования (особенно это касается препаратов от болезней сердца и сосудов).

Но не все таблетки можно делить.

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Кардиолог Этери Колесник отмечает, что это зависит от четырех факторов:

• наличия / отсутствия специальной насечки;

• формы самой таблетки (круглая, вытянутая, выпуклая);

• оболочки таблетки и формы высвобождения препарата;

• состава действующих веществ препарата.

Какие таблетки нельзя делить

1) таблетки без специальной насечки.

При расделении в половинках будет разное число молекул вещества, а значит – эффект от лечения будет меняться. Особенно это опасно при приеме антибиотиков, антикоагулянтов, антигипертензивных препаратов.

2) круглые выпуклые таблетки.

Разделить их поровну невозможно. Последствия такие же, что и у таблеткок без специальной насечки.

3) таблетки со специальным покрытием и длительной формой высвобождения лекарственного препарата.

По мере растворения оболочки желудочно-кишечным трактом молекулы вещества постепенно поступают в кровь. Если нарушить оболочку, то препарат разрушится в желудке преждевременно, а лечебный эффект будет значительно отличаться от ожидаемого результата.

4) таблетки с несколькими действующими веществами в составе.

Все потому, что молекулы препаратов перемешаны между собой хаотично, при делении неизвестно сколько и какого именно вещества окажется в той части, которую вы примете. Поэтому последствия непредсказуемы.

5) капсулы, их тоже не делят.

Какие таблетки делить можно

• таблетки с 1 или 2 насечками для разделения могут быть разделены на равные части;

• таблетки, содержащие в составе 1 лекарственное вещество.

Как правильно делить лекарства

Перед делением препаратов вымойте руки.

Используйте специальные приспособления для разделения таблеток. Делить таблетку нужно непосредственно перед употреблением лекарств, чтобы не снизилась эффективность.



Специальный прибор, который позволяет поделить таблетки

Если сомневаетесь можно ли делить лекарства, спросите вашего врача или фармацевта в аптеке.

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