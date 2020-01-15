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Ученые определили четыре основных типа старения

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Ученые исследовали четыре типа старения / Unsplash

Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили четыре типа старения человеческого организма: метаболическое, иммунное, печеночное и нефротическое старения.

Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Medicine. Участниками эксперимента стали 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет. Ученые следили за определенными микробами и биологическими молекулами (белки, метаболиты и липиды), находящимися в организмах этих людей, и как они меняются в течение 2-3 лет.

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Какие есть виды старения

В результате проведенных анализов исследователи обнаружили четыре типа старения:

  • метаболическое (связанный с нарушением обмена веществ),
  • иммунное (пониженный иммунитет),
  • печеночное (нарушение работы печени),
  • нефротическое (проблемы с почками).

"Мы можем видеть четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть достаточно большая разница: не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет", – отметил один из авторов Майкл Снайдер.

Можно ли замедлить старение

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Ученые исследовали четыре типа старения / Unsplash

Как говорится в выводах ученых, человек может быть склонным сразу к нескольким типам старения. Поэтому каждый может заранее узнать о том, какой вид старения их ожидает. Все зависит от того, с чем человек имеет проблемы со здоровьем: почками, иммунитетом, печенью или обменом веществ. Поэтому с такими знаниями человек может замедлить процесс старения.

К примеру, с метаболическим типом можно изменить рацион питания и похудеть. Поэтому маркеры старения становятся менее выраженными и человек замедляет процесс старения.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь исследования
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