Ученые определили четыре основных типа старения
Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили четыре типа старения человеческого организма: метаболическое, иммунное, печеночное и нефротическое старения.
Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Medicine. Участниками эксперимента стали 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет. Ученые следили за определенными микробами и биологическими молекулами (белки, метаболиты и липиды), находящимися в организмах этих людей, и как они меняются в течение 2-3 лет.
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Какие есть виды старения
В результате проведенных анализов исследователи обнаружили четыре типа старения:
- метаболическое (связанный с нарушением обмена веществ),
- иммунное (пониженный иммунитет),
- печеночное (нарушение работы печени),
- нефротическое (проблемы с почками).
"Мы можем видеть четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть достаточно большая разница: не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет", – отметил один из авторов Майкл Снайдер.
Можно ли замедлить старение
Ученые исследовали четыре типа старения / Unsplash
Как говорится в выводах ученых, человек может быть склонным сразу к нескольким типам старения. Поэтому каждый может заранее узнать о том, какой вид старения их ожидает. Все зависит от того, с чем человек имеет проблемы со здоровьем: почками, иммунитетом, печенью или обменом веществ. Поэтому с такими знаниями человек может замедлить процесс старения.
К примеру, с метаболическим типом можно изменить рацион питания и похудеть. Поэтому маркеры старения становятся менее выраженными и человек замедляет процесс старения.
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