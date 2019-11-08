Какие тренировки могут защитить от диабета

Ученые объяснили, что тренировки натощак могут помочь в борьбе с диабетом.

Утренние тренировки натощак укрепляют инсулиновый ответ организма, таким образом защищая организм от развития диабета второго типа, свидетельствует исследование профессора Рона Эдинбурга.

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Польза от физических нагрузок распространяется на заболевания диабета второго типа. Наше исследование показывает, что стоит сначала начать двигать ногами, а затем челюстью, отметил профессор, автор исследования.

В исследовании принимали участие две группы людей, страдающих ожирением. Они выполняли одинаковые нагрузки – по 50 минут на велосипеде три раза в неделю. Первая группа занималась до завтрака, вторая – после.

Результаты исследования

Показатели инсулинового ответа первой группы улучшились, то есть участникам потребовалась меньшая доза инсулина, чем после еды, чтобы привести в норму показатели сахара в крови.

Кроме того, участники, которые были физически активными до завтрака, сжигали почти вдвое больше жира во время занятий спортом.

Такой эффект, в частности, объясняет лучшие показатели здоровья участников.

К тому же, ученые подчеркивают, что утренние тренировки не гарантируют, что вы сбросите больше лишнего веса. Группа не нашла убедительных доказательств тому, что та или иная схема тренировок способствует этому.

Спорт – отличный способ профилактики не только диабета. Предварительные исследования показывают, что физические нагрузки замедляют развитие деменции и помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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