Какие тренировки могут защитить от диабета
Ученые объяснили, что тренировки натощак могут помочь в борьбе с диабетом.
Утренние тренировки натощак укрепляют инсулиновый ответ организма, таким образом защищая организм от развития диабета второго типа, свидетельствует исследование профессора Рона Эдинбурга.
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Польза от физических нагрузок распространяется на заболевания диабета второго типа. Наше исследование показывает, что стоит сначала начать двигать ногами, а затем челюстью, отметил профессор, автор исследования.
В исследовании принимали участие две группы людей, страдающих ожирением. Они выполняли одинаковые нагрузки – по 50 минут на велосипеде три раза в неделю. Первая группа занималась до завтрака, вторая – после.
Результаты исследования
Показатели инсулинового ответа первой группы улучшились, то есть участникам потребовалась меньшая доза инсулина, чем после еды, чтобы привести в норму показатели сахара в крови.
Кроме того, участники, которые были физически активными до завтрака, сжигали почти вдвое больше жира во время занятий спортом.
Такой эффект, в частности, объясняет лучшие показатели здоровья участников.
К тому же, ученые подчеркивают, что утренние тренировки не гарантируют, что вы сбросите больше лишнего веса. Группа не нашла убедительных доказательств тому, что та или иная схема тренировок способствует этому.
Спорт – отличный способ профилактики не только диабета. Предварительные исследования показывают, что физические нагрузки замедляют развитие деменции и помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
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