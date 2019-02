Какие уловки ресторанов и супермаркетов заставляют нас есть и покупать больше

Ставьте лайк️ и сохраните этот пост в закладки Потому что сегодня я дам вам чек-лист уловок магазинов и ресторанов, которые заставляют нас переедать. Читайте до конца и пишите в комментариях, на какие крючки попадались вы. ⠀ Рекламные акции: “Счастливый час: ешь-пей больше, плати меньше”, “2 порции по цене 1”, “Картофель фри в подарок”, “Хотите десерт? Его уже включили в обед”. ⠀ Ресторанный этикет: первым делом официант приносит хлеб (даже если вы его не заказывали). Конечно, ведь хлеб усиливает голод - и вы съедите больше. Затем, как правило, вам должны предложить аперитив, который тоже раздразнит ваш желудок. ⠀ Уловки супермаркетов: стенды возле касс, на которых выложены конфеты и газировки, поскольку продавцы надеются добавить их к вашему счету, чтобы люди с импульсивным перееданием купили их напоследок. Пекарни внутри магазинов. чтобы пробуждать в нас чувство голода. Яркие упаковки, к которым так и тянется рука. ⠀ Что делать ⠀ Не ходите в магазин голодными, чтобы не купить ненужной мусорной еды Планируйте заранее. Берите с собой список и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок. Делайте покупки во внешних рядах — там всегда располагают мясные, рыбные, овощные отделы. Лучше, если большая часть продуктов будет оттуда. Старайтесь не покупать пакетированные продукты. Чаще всего их состав богат на Е-добавки. ⠀ Свои варианты пишите в комментариях. Обсудим ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

