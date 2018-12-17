Какие уловки ресторанов и супермаркетов заставляют нас есть и покупать больше

Часто так возникает, когда вы пришли просто на кофе в ресторан, вам уже приносят второе и десерт. Неожиданно? Только для вас. Рестораны и магазины уже сделали выбор за клиентов.

Врач психотерапевт Михаил Гаврилов составил чек-лист хитростей магазинов и ресторанов, которые заставляют человека заказать и съесть больше.

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К каким хитростям прибегают рестораны и супермаркеты

1. Рекламные акции

К ним психотерапевт отнес акции – "Счастливый час ешь и пей больше, плати меньше", "2 порции по цене 1", "Картофель фри в подарок", "Хотите десерт? Его уже включили в обед ".

2. Ресторанный этикет

Замечали, что в ресторанах официанты приносят хлеб, даже если его клиенты не заказывали. Это делают для того, чтобы усилить голод, поэтому потом вы съедите больше. Затем, как правило, вам должны предложить аперитив, который тоже раздразнит ваш желудок.

Аператив – что это? Это напиток, который предлагают перед употреблением пищи. Своим вкусом (горьковатым или сладковатым) стимулирует появление аппетита, слюноотделение и улучшает пищеварение. Он обычно является алкогольным, хотя бывает безалкогольным. Иногда к аперитиву добавляют закуски.

3. Хитрости супермаркетов

Возле касс специально располагают стенды со сладостями, газированными напитками. Это делают для того, чтобы люди с импульсивным перееданием купили их напоследок.

Пекарни размещают посередине магазина, чтобы пробудить чувство голода.



Хитрости супермаркетов

Молочные продукты, то есть те, которые люди покупают каждый день, обычно находятся в конце магазина. Это делают для того, чтобы человек прошел все отделы. Товары на уровне глаз и на уровне руки являются обычно самыми дорогими. Производители используют яркие упаковки, к которым тянутся руки.

Как не попасться на эти уловки

• Не идите в магазин голодными, чтобы не купить ненужную еду.

• Составляйте список покупок и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок.

* Покупайте продукты во внешних рядах. То есть там, где преимущественно расположены мясные, рыбные, овощные отделы.

• Избегайте пакетированных продуктов. Часто в их составе много Е-добавок.

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