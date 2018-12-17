Какие уловки ресторанов и супермаркетов заставляют нас есть и покупать больше

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Уловки супермаркетов и ресторанов
Уловки супермаркетов и ресторанов / adelanteforward.com

Часто так возникает, когда вы пришли просто на кофе в ресторан, вам уже приносят второе и десерт. Неожиданно? Только для вас. Рестораны и магазины уже сделали выбор за клиентов.

Врач психотерапевт Михаил Гаврилов составил чек-лист хитростей магазинов и ресторанов, которые заставляют человека заказать и съесть больше.

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К каким хитростям прибегают рестораны и супермаркеты

1. Рекламные акции

К ним психотерапевт отнес акции – "Счастливый час ешь и пей больше, плати меньше", "2 порции по цене 1", "Картофель фри в подарок", "Хотите десерт? Его уже включили в обед ".

2. Ресторанный этикет

Замечали, что в ресторанах официанты приносят хлеб, даже если его клиенты не заказывали. Это делают для того, чтобы усилить голод, поэтому потом вы съедите больше. Затем, как правило, вам должны предложить аперитив, который тоже раздразнит ваш желудок.

 
Аператив – что это?
Это напиток, который предлагают перед употреблением пищи. Своим вкусом (горьковатым или сладковатым) стимулирует появление аппетита, слюноотделение и улучшает пищеварение. Он обычно является алкогольным, хотя бывает безалкогольным. Иногда к аперитиву добавляют закуски.

3. Хитрости супермаркетов

Возле касс специально располагают стенды со сладостями, газированными напитками. Это делают для того, чтобы люди с импульсивным перееданием купили их напоследок.

Пекарни размещают посередине магазина, чтобы пробудить чувство голода.

Хитрощі супермаркетів
Хитрости супермаркетов

Молочные продукты, то есть те, которые люди покупают каждый день, обычно находятся в конце магазина. Это делают для того, чтобы человек прошел все отделы. Товары на уровне глаз и на уровне руки являются обычно самыми дорогими. Производители используют яркие упаковки, к которым тянутся руки.

Как не попасться на эти уловки

• Не идите в магазин голодными, чтобы не купить ненужную еду.
• Составляйте список покупок и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок.
* Покупайте продукты во внешних рядах. То есть там, где преимущественно расположены мясные, рыбные, овощные отделы.
• Избегайте пакетированных продуктов. Часто в их составе много Е-добавок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставьте лайк️ и сохраните этот пост в закладки Потому что сегодня я дам вам чек-лист уловок магазинов и ресторанов, которые заставляют нас переедать. Читайте до конца и пишите в комментариях, на какие крючки попадались вы. ⠀ Рекламные акции: “Счастливый час: ешь-пей больше, плати меньше”, “2 порции по цене 1”, “Картофель фри в подарок”, “Хотите десерт? Его уже включили в обед”. ⠀ Ресторанный этикет: первым делом официант приносит хлеб (даже если вы его не заказывали). Конечно, ведь хлеб усиливает голод - и вы съедите больше. Затем, как правило, вам должны предложить аперитив, который тоже раздразнит ваш желудок. ⠀ Уловки супермаркетов: стенды возле касс, на которых выложены конфеты и газировки, поскольку продавцы надеются добавить их к вашему счету, чтобы люди с импульсивным перееданием купили их напоследок. Пекарни внутри магазинов. чтобы пробуждать в нас чувство голода. Яркие упаковки, к которым так и тянется рука. ⠀ Что делать ⠀ Не ходите в магазин голодными, чтобы не купить ненужной мусорной еды Планируйте заранее. Берите с собой список и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок. Делайте покупки во внешних рядах — там всегда располагают мясные, рыбные, овощные отделы. Лучше, если большая часть продуктов будет оттуда. Старайтесь не покупать пакетированные продукты. Чаще всего их состав богат на Е-добавки. ⠀ Свои варианты пишите в комментариях. Обсудим ⠀ #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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