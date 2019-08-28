Какие вазоны должны быть в детской комнате

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Какие вазоны должны быть в детской комнате

Комнатное растение должно выполнять свою основную функцию – очищать воздух в комнате ребенка и вырабатывать кислород.

Специалисты отмечают, что с такой задачей отлично справляется хлорофитум хохлатый. Это растение избавит помещение от нехороших химических примесей, различных вирусов и болезнетворных бактерий.

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Герань также является сильным фильтром, обеззараживающим воздух. Кроме того, листья герани помогают вылечить насморк.

Хорошо разместить в детской комнате цветущие растения: фиалку, бегонию, фуксию, бальзамин. Все они не ядовиты и просты в уходе. Кроме того, будут служить хорошим элементом декора.

Цитрусы – тоже хороший выбор для детской комнаты.


Цитрусовые уменьшают раздражительность и усталость

Неважно, будет ли расти в детской лимон, апельсин или мандариновое дерево. Эфирные масла, которые содержат эти растения обладают хорошими бактерицидными свойствами. Растения семейства цитрусовых оказывают успокаивающий эффект, снимают раздражительность и усталость, могут помочь при беспокойном сне.

Сконцентрироваться и уменьшить влияние стрессов – поможет папоротник.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дети
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