Какие виды трав являются токсичными для печени

Кое-кто считает, что травяные средства и физиотерапия если и не полезны, то уж "точно не навредят". Впрочем, это совсем не так, ведь некоторые травы являются очень токсичными для печени.

О токсичности травяных добавок рассказала гастроэнтеролог Ирина Волкова.

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На самом деле, существует очень много растений, которые могут вызвать гепатотоксичность.

Гепатотоксичность – что это? Это свойство химических веществ, которое приводит к структурно-функциональным нарушениям печени.

Прежде всего, гепатотоксичность вызывают пиролизидиновые алкалоиды: окопник, мята болотная, крестовник, камелия китайская (экстракт зеленого чая), дубровник обыкновенный и беловойлочные, перец опьяняющий. клопогин, сереноа, сапараль, сенна, огуречник лекарственный, чистотел, сок нони и обычный женьшень.



Какие травы токсичны для печени / Pixabay

Также к нарушению функций печени приводят и травы, часто используемые в китайской и аюрведической медицине:

Чай Ма Хуан, который, к слову, содержит эфедрин, что еще и пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему и вызывает зависимость;

Джин Бу Хуан;

Гриб Линчжи;

Сяо Чай Ху Тань Вань;

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