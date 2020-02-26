Какие виды трав являются токсичными для печени
Кое-кто считает, что травяные средства и физиотерапия если и не полезны, то уж "точно не навредят". Впрочем, это совсем не так, ведь некоторые травы являются очень токсичными для печени.
О токсичности травяных добавок рассказала гастроэнтеролог Ирина Волкова.
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На самом деле, существует очень много растений, которые могут вызвать гепатотоксичность.
Прежде всего, гепатотоксичность вызывают пиролизидиновые алкалоиды: окопник, мята болотная, крестовник, камелия китайская (экстракт зеленого чая), дубровник обыкновенный и беловойлочные, перец опьяняющий. клопогин, сереноа, сапараль, сенна, огуречник лекарственный, чистотел, сок нони и обычный женьшень.
Какие травы токсичны для печени / Pixabay
Также к нарушению функций печени приводят и травы, часто используемые в китайской и аюрведической медицине:
- Чай Ма Хуан, который, к слову, содержит эфедрин, что еще и пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему и вызывает зависимость;
- Джин Бу Хуан;
- Гриб Линчжи;
- Сяо Чай Ху Тань Вань;
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