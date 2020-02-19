Какие возникли сложности во время эвакуации украинцев из Уханя

В Посольстве Украины в КНР раскрыли подробности, с какими сложностями пришлось столкнуться во время эвакуации украинцев и иностранцев из китайского города Ухань из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет издание УНН. Как отметили представители посольства, им удалось установить связь со всеми, с кем только могли, опросили всех, кто хочет эвакуироваться, собрали огромное количество списков и собрали письменное согласие всех граждан на карантин после эвакуации.

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Они получили все разрешения на прилет самолета, эвакуацию граждан, а также на передвижение украинцев по городу, ведь в Ухане сейчас запрещено выходить из помещения. Посольству Украины нужно было также получить разрешение на транспорт, указать места, где должны забирать украинских граждан и обеспечить, чтобы всех их выпустили.

В китайском мессенджере WeChat были созданы подгруппы, в каждой из которых был дипломат из посольства. Однако, по словам дипломата, с одной женщиной возникли трудности, ведь в городе перекрыли некоторые выходы. В результате, всех людей, которые решили эвакуироваться, удалось собрать.

Мы все это организовали, забрали наших граждан из четырех городов провинции, наиболее удаленный – почти 600 км от столицы. Только в Ухане у нас было около 20 различных локаций, где нужно было забирать граждан... Все в аэропорт приехали. Потому что тоже были разные ситуации. Например, одна гражданка должна была выйти к месту сбора, которое она сама определяла. Автобус приехал, а ее нет. Как раз в последнюю ночь этот выход перекрыли, а другой выход с ее кампуса – с другой стороны: ей надо 5 км с чемоданом к тому автобусу ... Но забрали всех,

– говорится в источнике.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя состоится 19 февраля, однако Минздрав еще не рассказал, где именно граждане отбудут 14-дневный карантин. Зато глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский уверяют, что Украина полностью готова к эвакуации.

Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые средства и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан. Во время посадки на самолет у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет больше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, сжигание или обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



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