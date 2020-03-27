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Какие возрастные группы украинцев больше всего болеют коронавирусом: данные Минздрава

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В Украине по состоянию на утро 27 марта подтверждены 218 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что почти 30% заболевших коронавирусом – это люди от 30 до 49 лет.

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  • От 18 до 29 лет – 17% заболевших;
  • От 30 до 49 лет – 30%;
  • От 50 до 56 лет – 30%;
  • От 65 лет – 6%.

В целом группа от 18 до 49 лет – больше всего болеет коронавирусом в Украине.

Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам МОЗ и придерживается карантина. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации,
– подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач Украины призвал соблюдать карантин, чтобы не повторить истории Италии, Испании и Франции, где высокая смертность от коронавируса.

По состоянию на утро 27 марта в Украине подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом, 5 – летальных. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Лечение Статистика Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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