Какие возрастные группы украинцев больше всего болеют коронавирусом: данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 27 марта подтверждены 218 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что почти 30% заболевших коронавирусом – это люди от 30 до 49 лет.
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Какие группы населения болеют коронавирусом в Украине: статитиска Минздрава
- От 18 до 29 лет – 17% заболевших;
- От 30 до 49 лет – 30%;
- От 50 до 56 лет – 30%;
- От 65 лет – 6%.
В целом группа от 18 до 49 лет – больше всего болеет коронавирусом в Украине.
Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам МОЗ и придерживается карантина. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации,
– подчеркнул Ляшко.
Главный санитарный врач Украины призвал соблюдать карантин, чтобы не повторить истории Италии, Испании и Франции, где высокая смертность от коронавируса.
По состоянию на утро 27 марта в Украине подтвердили 218 случаев заражения коронавирусом, 5 – летальных. Правительство продлило карантин до 24 апреля.
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