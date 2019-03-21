Какие заменители сахара безопасно добавлять в выпечку и десерты

Практически все знают, что чрезмерное употребление сахара может привести к ряду болезней, поэтому стараются искать заменители этому продукту. Но не всегда такие заменители являются полезными.

Диетолог Екатерина Новикова рассказала, какие заменители сахара можно добавлять в выпечку и десерты, а каких следует избегать.

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1) Сироп топинамбура или натуральный кленовый сироп.

Его можно купить в отделах диетического питания, здорового образа жизни и вегетарианских магазинах, легко заказать в интернет-магазине. Только стоит обращать внимание на состав.

2) Мякоть банана.

3) Изюм или финики, перемолотые в блендере

Только при выборе сухофруктов – учитывайте то, что их часто вымачивают в сахарном сиропе, это и консервант и усилитель вкуса одновременно. Выбирайте невзрачные на вид, темные и неяркие, но натуральные варианты.



Добавляйте в выпечку изюм

4) Ягоды.

На зиму можно заморозить или купить замороженными. Смузи, мороженое, просто перемолоть в блендере вместо варенья, а лучше всего – свежими!

Диетолог не советует использовать стевию, мед или синтетические подсластители.

Все потому, что стевия влияет на сперматогенез и гормональную систему. Найти мед натуральный сейчас очень сложно. А все продукты полученные химическим путем не полезны для здоровья.

Если же добавляете кокосовую или миндальную муку, то выпечка сама по себе будет слаще.

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