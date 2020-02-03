Какие женщины больше всего любят секс: исследования
Ведущий испанский сексолог провел исследование, благодаря которому определил, какие женщины любят секс, а какие – не очень.
Сексолог Франсиско Кабельо из Андалузского института сексологии и психологии поделился результатами масштабного исследования, посвященного женскому либидо, сообщает La Vanguardia.
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Во время исследования сексолог опросил 22 тысячи женщин из 71 страны. Участницы исследования заполнили специальный бланк, результаты которого указывали на уровень сексуального желания и отношение к сексу.
В целом, основной целью этого исследования было узнать, когда у женщин возникают проблемы с либидо и по каким причинам: на фоне стресса, отвращения, непонимания в паре и тому подобное. Впрочем лишь 10% опрошенных женщин сообщили про низкое либидо, а именно: отсутствие желания заниматься сексом, эротических фантазий и мыслей о сексе. Это удивило исследователей, ведь предыдущие исследования демонстрировали значительно более высокий процент.
Зато сексологи сделали другие, но не менее интересные выводы. Они определили, какие типы женщин имеют наибольшее половое влечение.
У каких женщин выше либидо: интересные факты
- У полиаморных женщин самый высокий уровень сексуального желания;
- Зато такое же большое половое влечение у женщин, которые находятся в отношениях, но не живут вместе с любимым человеком;
- Бисексуалки и лесбиянки проявляют больший интерес к сексу, если сравнивать их с гетеросексуальными женщинами;
- По сравнению с теми девушками, которые закончили только школу, у женщин с высшим образованием либидо выше;
- Оказалось, что работающих женщин тянет к сексу больше, чем домохозяек;
- Поклонницы "левых" взглядов имеют выше либидо чем те, которые придерживаются центристских или правых взглядов;
- Нерелигиозные женщины (учитывая тех, кто верят в Бога, но не посещают церковь регулярно) сообщали про более высокое либидо на 26% чаще, чем религиозные респондентки.
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