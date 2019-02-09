Какие женщины чаще всего страдают "синдромом легкого поведения"

Чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс у некоторых из них на незапланированную беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем.

Такой "феномен" британские ученые назвали "синдромом легкого поведения", который присущ преимущественно определенному типу женщин, передает Daily Mail.

Читайте также: Каким должен быть идеальный секс: видение мужчин и женщин

Данным синдромом "страдают" женщины, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстниками.

Позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы: родительское воспитание, школьная жизнь.

Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем,

– считают эксперты.

Кроме того, позднее начало половой жизни повышает риск неразборчивых связей у женщин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.