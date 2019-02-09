Какие женщины чаще всего страдают "синдромом легкого поведения"

113 Читати новину українською
У женщин обнаружили "синдром легкого поведения"
У женщин обнаружили "синдром легкого поведения" / Фото из открытых источников

Чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс у некоторых из них на незапланированную беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем.

Такой "феномен" британские ученые назвали "синдромом легкого поведения", который присущ преимущественно определенному типу женщин, передает Daily Mail.

Читайте также: Каким должен быть идеальный секс: видение мужчин и женщин

Данным синдромом "страдают" женщины, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстниками.

Позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы: родительское воспитание, школьная жизнь.

Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем,
– считают эксперты.

Кроме того, позднее начало половой жизни повышает риск неразборчивых связей у женщин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1594
Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь исследования Секс Женское здоровье
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 554
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 830
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
562
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 802
Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
5 февраля 14:04 Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
518
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
5 февраля 13:38 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
13650
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук