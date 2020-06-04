Регионы должны рассмотреть ужесточение карантина в том случае, если эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям для ослабления ограничений в течение 3 дней.

Кабмин 3 июня принял решение, при каких условиях регионы должны усилить карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В сообщении говорится, что решение об отмене ослабления карантинных ограничений должно зависеть от текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

По показателям в течение последних 3 дней критериям Минздрава не соответствуют Киев, а также Волынская, Львовская, Ровненская и Черновицкая области. Это означает, что в этих регионах вполне могут отменить ослабление карантина.

Между тем количеству проведенных тестов на коронавирус не соответствуют Днепропетровская и Донецкая области.

Отметим, что 4 июня в Украине зарегистрировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 588 в сутки. Больше всего новых больных обнаружили в столице и во Львовской и Житомирской областях.