Мы можем остановить инфекцию еще до того, как она попадет в наш организм – если будем соблюдать санитарные рекомендации ВОЗ, гигиена и обеззараживание поверхностей – помогут избежать заражения опасными инфекциями, в том числе и коронавирусом. Оказывается, есть немало способов, которые могут сделать поверхности безопасными и свободными от вирусов и бактерий.

Использование антимикробных металлов или специальных покрытий в тех местах, к которым мы чаще всего прикасаемся, снизит риск распространения всякой заразы, пишет BBC.

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Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, – потенциальные орудия переноса инфекций,

– объяснил исследователь инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона (Великобритания) Джеральд Ляру-Момю.

Важно: вирус Sars-CoV-2, который является возбудителем болезни COVID-19 может жить на картонных поверхностях до 24 часов, а на пластиковых и металлических (нержавеющей стали) – до трех дней.

Кроме того, некоторые бактерии, в частности кишечной палочки и золотистого стафилококка, могут оставаться жизнеспособными на поверхностях неживых объектов в течение нескольких месяцев.



Медь не совсем эстетичный и актуальный материал для больниц или общественных мест / Фото Unsplash

Какими должны быть поверхности, чтобы уничтожить вирусы

Медь не способствует распространению бактерии

Исследователь Ляру-Момю утверждает, что медные сплавы антибактериальные и антивирусные, они способны уничтожать более 99,9% бактерий всего за 2 часа.

Впрочем, медь редко используют в медучреждениях. Это дорогой металл, его труднее чистить и сейчас есть более эстетичные металлы.

Обработка поверхностей новой технологией

Медные поверхности можно обрабатывать лазером, создавая грубую текстуру, что увеличивает площадь поверхности и, таким образом, количество бактерий, которые она способна уничтожить.

И такая обработка будет полезна не только для дверных ручек, но и, например, для медицинских имплантатов при замене тазобедренного сустава, снижая риск инфицирования.

Титановые поверхности являются безопасными

Актуальным в противодействии бактериям является применение титана и титановых сплавов. Их можно гидротермально, под воздействием высокой температуры и давления, обрабатывать так, что тонкий лист металла после этого будет иметь острые выступы и края, может уничтожить различные виды бактерий.

Кроме того, диоксид титана, если на него влиять ультрафиолетом, образует активные формы кислорода, такие как пероксиды, которые инактивируют (блокируют) микробы. Такую систему уже используют в стоматологии, в частности в покрытиях брекет-систем.



Титановые поверхности являются безопасными / Фото Unsplash

Есть и другие предложения относительно изменения текстуры поверхности.

Крылышки цикад: как могут помочь насекомые

Крылья этих насекомых имеют гидрофобные свойства, капельки воды просто скатываются с них вместе с вредными веществами. Они буквально усеяны маленькими шипами, которые препятствуют образованию на поверхности бактериальных колоний.

Наука может найти способ повторить искусственно поверхность подобную крылышкам цикад.



Поверхности советуют смазывать эфирными маслами / Фото Unspalsh

Как могут помочь эфирные масла

Природа сама предлагает нам всевозможные варианты борьбы с распространением инфекционных заболеваний.

Есть много доказательств эффективности эфирного масла в качестве антибактериальных и антивирусных ингредиентов.

Так, в частности аэрозоль масла чайного дерева обладает сильным антивирусным эффектом и способен блокировать образцы вирусов с эффективностью, превышающей 95% – всего за 5-15 минут воздействия.

Подобные исследования пока только на экспериментальной стадии. В теории такие природные материалы можно было бы превратить в антимикробные покрытия, но еще надо многое узнать о точном количестве основных ингредиентов и о типе микроорганизмов, на борьбу с которыми будут направлены эти покрытия.