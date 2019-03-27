Каких людей больше – добрых или злых

Ученые из США доказали, что добра в людях гораздо больше, чем зла.

Психологи собрали группу добровольцев из разных частей Америки и провели личностные тесты, пишет Frontiers.

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В опросе приняли участие 1518 человек. Ученые хотели понять, какие черты преобладают у этих людей – темные или светлые.

Темная триада личности – это группа черт, которая включает в себя нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. В светлую триаду ученые включили гуманизм, кантианство (люди воспринимаются не как средство достижения цели, а как самоцель) и веру в добро.

Сначала добровольцы отвечали на традиционные вопросы об уровне образования, финансовой стороне жизни, семейном положении и т. д. Затем психологи поочередно измерили преобладание у них темных и светлых черт.

Оказалось, что в среднем люди в 1,3 раза ближе к светлой триаде, чем к темной. Настоящих злодеев в выборке практически не было.

Ученые отмечают, что светлая триада не исключает темную, и наоборот. У человека могут быть признаки обоих групп черт, но одна из них неизбежно преобладает.

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