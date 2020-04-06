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Каких пациентов с коронавирусом будут лечить бесплатно: объяснение Минздрава

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Лечение коронавируса / unsplash.com

В Украине бесплатно лечат пациентов с COVID-19 только в среднем и тяжелом состоянии. Потому что лекарства, применяемые в таких случаях, дорогие, поэтому государство должно взять это на себя.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за государственные средства лечат только пациентов, находящихся в среднем и тяжелом состоянии.

На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных – это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий,
– сообщил Степанов.

Он также добавил, что для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19 применяют "достаточно дорогие лекарства".

Государство будет брать это на себя,
– добавил Степанов.

Несмотря на заявления Минздрава о бесплатном лечении, украинцы жаловались, что им приходится платить. В частности, мужчина из Одессы заявил, что за 2 дня "бесплатного" лечения потратил 25 тысяч гривен. Впрочем, вероятно, его случай просто квалифицировали, как "легкий".


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Лекарства
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