Каких животных люди боятся больше всего: исследование ученых

Страх перед животными — популярная тема в фильмах, книгах, да и, что греха таить, реальной жизни. Именно поэтому исследователи из Чехии решили узнать, каких животных больше всего боятся люди.

Психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии опросили две тысячи добровольцев, пишет научное издание British Journal of Psychology.

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Участников попросили оценить 24 животных, которые обычно вызывают страх как более или менее устрашающих и отвратительных. Как контрольное изображение ученые использовали фото красной панды.

В список вошли животные, с которыми обычно связаны фобии: собаки, быки, змеи (гадюки и ужи), тараканы, пауки, муравьи, личинки насекомых и другие. Исследователи разбили животных на несколько групп

Пауки оказались единственными существами, которые в равной степени вызывают страх и отвращение. По мнению ученых, это может быть связано с формой их тела, а также с тем, что они присутствуют везде и умеют быстро передвигаться.

Второе место в топ-10 отвратительных существ заняла ядовитая змея. Ее изображение вызвало сильную реакцию страха у 10% добровольцев.

В отдельную категорию попали змеи и ящерицы, а также паразиты, такие как вши и ленточные черви – у этой группе был высший балл по шкале отвращения.

Насекомые (тараканы, муравьи и осы) и грызуны (мыши, крысы и летучие мыши) набрали низкие баллы по шкале страха и отвращения.

Самые низкие баллы получили домашние животные и скот – кошки, собаки, лошади, коровы.

Интересно, что люди, которых травмировало животное (например, тех, которые когда-то кусали собаки) продемонстрировали меньший страх перед животными, чем другие люди в среднем. Это, впрочем, может объясняться тем, что низкий врожденный уровень страха заставил их приблизиться к животному, от которого человек получил травму.



Каких животных больше всего боятся люди: опрос

Наибольшим фактором риска для выражения крайнего страха и невероятного отвращения является пол. Женщины делают это заметно чаще, чем мужчины (и это происходит во всех исследованиях, связанных с тревогой по тому или иному поводу).

Кстати, несмотря на волшебный образ красной панды, большинство участников признали ее страшнее кошки, улитки, рыбки и даже ящерицы.



Красная панда

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