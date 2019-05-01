Каким овощам полезна термическая обработка

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Каким овощам не вредит термическая обработка
Каким овощам не вредит термическая обработка / pixabay.com

От термической обработки полезные свойства лука, капусты, томатов, баклажанов и моркови только увеличиваются.

Ученые из США провели опыты с овощами и выяснили, какие из них гораздо полезнее после такой обработки.

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Томаты. После термической обработки эти овощи намного полезнее, чем в свежем виде. Но не нужно отказываться от любимого салата из свежих томатов, но разнообразить свой рацион путем запеченных или тушеных томатов можно и даже нужно.

Капуста – это очень полезный и доступный овощ. В капусте содержатся витамины группы В, С, РР, магний, железо, йод. Под действием высоких температур многие из этих веществ, активируются и становятся еще более полезными.

Томати корисно їсти печеними
Томаты полезно есть печеными

Лук – природный антибиотик, его одинаково полезно употреблять как свежим, так и в запеченном, тушеном или жареном виде. Это эффективное противовоспалительное и антибактерицидное средство. Чем чаще вы добавляете его в любимые блюда, тем меньше болеете и нервничаете.

Баклажаны. Из них можно приготовить самые разнообразные блюда. Не бойтесь экспериментировать и сочетать баклажаны с другими овощами, сыром, специями и травами. Термическая обработка делает антиоксиданты, содержащиеся в баклажанах, активными и энергичными.

Морковь. Хрустящую морковку смело можно варить и запекать, совершенно не переживая, что полезные свойства потеряются и исчезнут.

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Теги: Здоровье Здоровое питание Новости Здоровье Диеты
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