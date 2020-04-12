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Какими будут первые ослабления карантина в Украине: ответ Ляшко

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Виктор Ляшко / Фотобанк 24 канала

В Украине продолжается общенациональный карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. С чего может начаться ослабление карантина и при каких условиях – рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко рассказал в интервью изданию LB.ua.

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По словам заместителя министра здравоохранения, если граждане будут придерживаться карантинных мероприятий и не нарушать карантин на Пасхальные праздники – можно скоро увидеть положительную динамику и с 24 апреля начнется послабление.

Из первых изменений, скорее всего, разрешение на прогулки в парке.

Должна быть положительная динамика. После пика, который прогнозируется на 17 апреля, должно быть стабильное снижение количества новых случаев. Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведение ВНО,
– добавил Ляшко.

Главный санитарный врач вспомнил, что в Брюсселе были опубликованы некоторые планы, как можно выходить из карантина.

"Мы также изучаем такую ​​возможность – вчера я встречался с большой частной лабораторией ..., где мы обсуждали, как они могут помочь собственно выходить из карантина – проводить диагностику на наличие антител у людей, которые уже или переболели, или были в контакте с больными . Это все нам позволит потихоньку начинать выход из карантина", – подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2 777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 83 человека, впрочем выздороветь удалось 89 больным.
  • В Украине продолжается общенациональный карантин – до 24 апреля. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
  • Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 заболели 432 человека.
  • С 6 апреля в Украине начали действовать новые карантинные ограничения.

Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Виктор Ляшко Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Здоровье Карантин в Украине 2020
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