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Какое белье носить: четыре важных условия

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Плохо подобранное белье – это не только чувство дискомфорта, но и опасность для здоровья. Часто, синтетическое белье становится причиной развития заболеваний и аллергических реакций на коже и слизистых, неприятного запаха.

Дерматовенеролог Виктория Миронюк и врач-гинеколог Лилия Левенец совместно рассказали о том, почему важно внимательно и ответственно выбирать нижнее белье.

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Женщины и мужчины, которые носят красивое и качественное нижнее белье, чувствуют себя увереннее и комфортнее, чем те, которые подошли к выбору этого аксессуара без должного внимания. ⠀

Что нужно учитывать при выборе белья

Размер белья

Удобство – один из главных принципов в выборе нижнего белья. Поэтому, следует правильно определить нужный вам размер.

Для этого следует измерить свои основные параметры сантиметровой лентой и подобрать размер согласно таблице размеров.

Никто кроме вас не будет знать, что ваша S это L, а удобство придаст уверенности.


Учитывайте особенности своего тела при выборе белья / Фото: Unsplash

Подбор модели в соответствии с особенностями тела

Каждый человек может подобрать такие изделия, которые подойдут ему идеально. Модель трусов нужно выбирать с учетом индивидуальных особенностей своей фигуры.

Трусы стринги являются главным врагом женского здоровья поскольку увеличивает возможность контаминации бактериями с перианальной области и прямой кишки во влагалище.

Такие модели стоит одевать крайне редко, и не на долго.


Нижнее белье должно быть из натуральных тканей / Фото: Unsplash

Качество материалов

К выбору материала следует подойти особенно тщательно и внимательно.

Чтобы телу было комфортно, а кожа дышала, на каждый день лучше выбирать белье из натуральных материалов. Это может быть хлопок, шелк, их сочетание с умеренным добавлением эластана, вискозы или полиэстера.

"Нет" синтетическим материалам

Выбирая белье, внимательно ознакомьтесь с его составом на этикетке. Натуральные ткани в приоритете!

Покупая синтетическое белье, обратите внимание на вставку с внутренней стороны, она должна быть из хлопка.

Помните, что кожа в идеале должна дышать благодаря гигиенической функции трусиков.


Стирать белье следует без добавления ароматизированных порошков и ополаскивателей / Фото: Unsplash

Чистота

Трусики следует менять и стирать каждый день. Делать это следует с помощью обычного мыла, без ароматизаторов. Если стираете в стиральной машинке, не используйте кондиционеров, гладить белье не обязательно.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена Женское здоровье Профилактика заболеваний
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