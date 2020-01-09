Какое белье носить: четыре важных условия
Плохо подобранное белье – это не только чувство дискомфорта, но и опасность для здоровья. Часто, синтетическое белье становится причиной развития заболеваний и аллергических реакций на коже и слизистых, неприятного запаха.
Дерматовенеролог Виктория Миронюк и врач-гинеколог Лилия Левенец совместно рассказали о том, почему важно внимательно и ответственно выбирать нижнее белье.
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Женщины и мужчины, которые носят красивое и качественное нижнее белье, чувствуют себя увереннее и комфортнее, чем те, которые подошли к выбору этого аксессуара без должного внимания. ⠀
Что нужно учитывать при выборе белья
Размер белья
Удобство – один из главных принципов в выборе нижнего белья. Поэтому, следует правильно определить нужный вам размер.
Для этого следует измерить свои основные параметры сантиметровой лентой и подобрать размер согласно таблице размеров.
Никто кроме вас не будет знать, что ваша S это L, а удобство придаст уверенности.
Учитывайте особенности своего тела при выборе белья / Фото: Unsplash
Подбор модели в соответствии с особенностями тела
Каждый человек может подобрать такие изделия, которые подойдут ему идеально. Модель трусов нужно выбирать с учетом индивидуальных особенностей своей фигуры.
Трусы стринги являются главным врагом женского здоровья поскольку увеличивает возможность контаминации бактериями с перианальной области и прямой кишки во влагалище.
Такие модели стоит одевать крайне редко, и не на долго.
Нижнее белье должно быть из натуральных тканей / Фото: Unsplash
Качество материалов
К выбору материала следует подойти особенно тщательно и внимательно.
Чтобы телу было комфортно, а кожа дышала, на каждый день лучше выбирать белье из натуральных материалов. Это может быть хлопок, шелк, их сочетание с умеренным добавлением эластана, вискозы или полиэстера.
"Нет" синтетическим материалам
Выбирая белье, внимательно ознакомьтесь с его составом на этикетке. Натуральные ткани в приоритете!
Покупая синтетическое белье, обратите внимание на вставку с внутренней стороны, она должна быть из хлопка.
Помните, что кожа в идеале должна дышать благодаря гигиенической функции трусиков.
Стирать белье следует без добавления ароматизированных порошков и ополаскивателей / Фото: Unsplash
Чистота
Трусики следует менять и стирать каждый день. Делать это следует с помощью обычного мыла, без ароматизаторов. Если стираете в стиральной машинке, не используйте кондиционеров, гладить белье не обязательно.
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