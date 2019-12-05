Какое питание может заменить диабетикам инсулин
Приемы пищи, которые согласованы с биологическими ритмами, способны снизить потребность в инъекциях инсулина. Израильские ученые объяснили, как это работает, и как правильно составить рацион, чтобы заменить ими инсулин.
Ученые из Тель-Авивского университета считают, что питание по биологическим часам является эффективным и может сократить потребность в инсулине или других препаратах против диабета.
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Люди с сахарным диабетом второго типа должны вводить в организм инсулин несколько раз в день для поддержания уровня сахара в организме.
До сих пор рекомендуемый режим приема пищи состоит из завтрака, обеда и ужина и трех небольших перекусов между основными приемами пищи.
Перекусы до сих пор считались нужными в рационе людей с диабетом
Питание согласно биоритмам
Результаты исследований свидетельствуют, что необходимо перераспределить пищу: более калорийную еду потреблять в первой половине дня. Это обеспечит баланс уровня глюкозы и улучшит гликемический контроль.
Биологические ритмы и метаболизм человека требуют, чтобы основное потребление пищи происходило в первой половине дня, чтобы организм имел больше времени для ее переваривания,
– пояснила автор исследования Даниэла Якубовиц.
Однако люди с диабетом едят шесть раз в день, а перекус на ночь является обязательным, чтобы не произошло падение уровня сахара во время сна.
Эксперимент
Ученые провели исследование: 29 пациентов с сахарным диабетом разделили на две группы.
Одна группа придерживалась привычного режима питания, а вторая ела трижды в день. На завтрак у них были хлебобулочные изделия, фрукты и сладкое, обед был плотным, а ужин – легким.
Жирная и тяжелая пища должна потребляться в первой половине дня
Участники, которые соблюдали привычный режим питания, не похудели и не показали никаких улучшений в уровне сахара.
Однако, трехразовый режим питания улучшил показатели уровня сахара участников эксперимента, а также снизил их вес.
Потребность в лекарствах и инъекциях инсулина значительно снизилась, а некоторые пациенты смогли полностью отказаться от инсулина.
Результаты ученые объясняют тем, что такой режим питания и рацион усиливает секрецию инсулина и улучшает поставки глюкозы в мышцы.
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