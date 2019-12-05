Какое питание может заменить диабетикам инсулин

Приемы пищи, которые согласованы с биологическими ритмами, способны снизить потребность в инъекциях инсулина. Израильские ученые объяснили, как это работает, и как правильно составить рацион, чтобы заменить ими инсулин.

Ученые из Тель-Авивского университета считают, что питание по биологическим часам является эффективным и может сократить потребность в инсулине или других препаратах против диабета.

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Люди с сахарным диабетом второго типа должны вводить в организм инсулин несколько раз в день для поддержания уровня сахара в организме.

До сих пор рекомендуемый режим приема пищи состоит из завтрака, обеда и ужина и трех небольших перекусов между основными приемами пищи.



Перекусы до сих пор считались нужными в рационе людей с диабетом

Питание согласно биоритмам

Результаты исследований свидетельствуют, что необходимо перераспределить пищу: более калорийную еду потреблять в первой половине дня. Это обеспечит баланс уровня глюкозы и улучшит гликемический контроль.

Биологические ритмы и метаболизм человека требуют, чтобы основное потребление пищи происходило в первой половине дня, чтобы организм имел больше времени для ее переваривания,

– пояснила автор исследования Даниэла Якубовиц.

Однако люди с диабетом едят шесть раз в день, а перекус на ночь является обязательным, чтобы не произошло падение уровня сахара во время сна.

Эксперимент

Ученые провели исследование: 29 пациентов с сахарным диабетом разделили на две группы.

Одна группа придерживалась привычного режима питания, а вторая ела трижды в день. На завтрак у них были хлебобулочные изделия, фрукты и сладкое, обед был плотным, а ужин – легким.



Жирная и тяжелая пища должна потребляться в первой половине дня

Участники, которые соблюдали привычный режим питания, не похудели и не показали никаких улучшений в уровне сахара.

Однако, трехразовый режим питания улучшил показатели уровня сахара участников эксперимента, а также снизил их вес.

Потребность в лекарствах и инъекциях инсулина значительно снизилась, а некоторые пациенты смогли полностью отказаться от инсулина.

Результаты ученые объясняют тем, что такой режим питания и рацион усиливает секрецию инсулина и улучшает поставки глюкозы в мышцы.