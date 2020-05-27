С какого возраста детям можно носить маску

Ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. У них слишком узкие дыхательные пути.

Соответствующее предупреждение распространила Японская ассоциация педиатров, пишет CNN.

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Отмечается, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути, и ношение маски может сильно осложнить дыхание и привести к удушью.

Кроме того, это может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жару создает дополнительный риск теплового удара.

Жара не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и перекрытие дыхательных путей,

– заявил глава ассоциации Акира Камикава.

В Японии продаются медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей. Обычно на их упаковке указано, что ношение допустимо в основном с трех лет, отдельные производители иногда пишут в рекомендациях к использованию масок "для детей старше двух лет".

Какова ситуация в Украине?

В Украине детские маски найти крайне трудно и обычно они декоративные, поэтому вызывают сомнение об уровне защиты.

С 25 мая начали работу детсады. В Минздраве заверили, что дети могут посещать учреждения без масок, но установили некоторые ограничения.

Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала