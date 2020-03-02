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Какой антисептик выбрать и защищает ли он от вирусов: Супрун

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Из-за распространения коронавируса все вспомнили, как важно, чтобы руки были чистыми. Лучше всего мыть их с мылом, но иногда приходится применять антисептик. Это незаменимое средство, но пользоваться им тоже нужно правильно – просто потереть им ладони 3 секунды не поможет.

Ульяна Супрун совместно с Центром общественного здоровья Украины объяснили, какой антисептик поможет эффективно обеззаразить руки и поверхности.

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Какой антисептик выбрать

Первое, что следует помнить – не каждый антисептик, который продают на кассе в супермаркете, справится с возбудителями. Хороший антисептик должен содержать от 60-80% спирта или 2% хлоргексидина.

Антисептик следует наносить на всю поверхность кожи рук. Для этого используйте 3 мл раствора, а это не менее 24-27 "пшиков" карманным антисептиком с дозатором. Если у вас такой, то просто открутите дозатор и вылейте на руки не менее 3 мл.

Обрабатывайте руки не меньше 30 секунд. Это важно, иначе опасные микробы могут выжить.

Как пользоваться антисептиком

  • Во время использования антисептика нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не вытирать антисептик пока руки не высохнут.
  • Много грязи собирается под ногтями, поэтому уделите особое внимание их очистке.
  • В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.
  • Держите средство подальше от детей, так как симпатичные баночки очень притягивают малышей, но спирт, который есть в антисептике, очень токсичен.
  • Антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.

Особенно отдавайте предпочтение мылу и воде, если:

  • Руки очень грязные или жирные.
  • На кожу попали вредные химические вещества, пестициды и тяжелые металлы.

Госпожа Ульяна также успокоила, что спиртосодержащие антисептики не влияют на возникновение устойчивых к антибиотикам бактерий. Они также убивают микробов, но иначе, чем это делают антибиотики. В частности — очень быстро. Поэтому микробы не имеют шансов адаптироваться или сопротивляться.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Гигиена Ульяна Супрун
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