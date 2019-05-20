Какой будет еда будущего: исследования

Эксперты считают, что развитие искусственного интеллекта позволит всем составлять индивидуальную диету и получать питательные вещества в форме пластырей и таблеток.

Британские аналитики совместно с футурологами провели исследование и выяснили, как будет выглядеть человеческий рацион 2025, 2050 и 2169 году.

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Рынок альтернативного белка вырастет на 25% – его будут брать из насекомых. Повседневной станет мука из сверчков и макароны из кузнечиков, а пшеницу, кукурузу, рис и сою вытеснят моринга и бамбарский земляной орех. Хитом продаж станет молоко из водорослей.



В будущем мука из моринги вытеснит пшеницу

Через 30 лет любителям рыбы придется отвыкать от трески, лосося, пикши, тунца и креветок и переходить на медуз, потому что они отлично размножаются в теплых водах при отсутствии хищников.

До 2169 года люди будут хранить информацию о своих пищевых потребностях в микрочипах, имплантированных в тело. При необходимости чип будет посылать сигнал в супермаркет, а потом дрон или робот доставит необходимые продукты.

"Количество людей увеличивается, и при выборе продуктов они все чаще руководствуются соображениями здоровья, защиты окружающей среды и животных. Это означает, что современная пищевая промышленность не может удовлетворить потребности населения, которое скоро достигнет 9 млрд", – отметили исследователи.

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