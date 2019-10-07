Какой должна быть мужская гигиена: 15 важных правил

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Мужская гигиена
Мужская гигиена / unsplash.com

Чистое тело – залог здоровья и красоты. Почему-то на гигиену мужского тела обращают мало внимания, но она не менее важна, чем женская.

Об особенностях ухода и гигиены мужского тела, рассказала семейный врач Виолетта Лейка.

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Правила гигиены для мужчин

1. Мужской день должен начинаться и заканчиваться гигиеническим душем. Регулируем по желанию и возможностью.

2. Половые органы: член, промежность, анальную область, мошонку и область паха рекомендуется мыть 2 раза в день.

3. В течение дня под крайней плотью скапливается смегма (выделительный секрет, эпителий и влага). Такая среда является благоприятной для возникновения воспалительных заболеваний, как баланит (воспаление головки члена).

Чоловіки мають двічі на день мити пахову зону
Мужчины должны два раза в день мыть паховую зону

4. Половой член нужно мыть тщательно, теплой водой с использованием пенистого средства, без запаха и минимум компонентов, оттягивая крайнюю плоть. Завершить процедуру тщательной промывкой водой.

5. В мытье со средством и водой также нуждается зона яичек, ануса, паха.

6. Перегревать зону яичек не рекомендуется. Следует использовать теплую, но не горячую воду. Это негативно влияет на сперматозоиды.

7. После мытья протрите половой член и зону промежности насухо.

8. После секса или мастурбации примите душ или тщательно помойте член теплой водой.

9. Волосы на теле мужчины стоит время от времени подстригать триммером или брить. Недостаточная гигиена, пот, накопления микроорганизмов приводит к неприятному запаху и воспалениям в зоне подмышек и лобка.

10. Мыть тело рекомендуется нейтральным мылом или гелем для душа.

11. У мужчин от природы жирная кожа, поэтому требуется очищение лица дважды в день. Ребята часто страдают акне, поэтому тщательное мытье и периодическая эксфолиация (пилинг) важны.

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12. Дезодоранты используйте без резких, искусственных запахов. Если потливость мешает жить можно воспользоваться ботулинотерапией.

13. Обратите внимание на белье. Мужские трусы должны быть из простой ткани и свободными.

14. Занимайтесь безопасным сексом, пользуйтесь презервативами.

15. Обязательно посещайте врача раз в год.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Гигиена Мужское здоровье
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