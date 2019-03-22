Какой фактор повышает тревогу и депрессию

Датские ученые обнаружили, что психическое здоровье работников ухудшает зарплата, которая зависит от рабочей производительности.

Ученые из Вашингтонского университета и Орхусского университета в течение 10 лет проанализировали состояние более 300 тысяч работников, пишет Fast Company.

Читайте также: Уровень депрессии среди молодежи увеличился на 60%, – исследование

Результаты исследования показали: люди, которые работали по такой системе, на 5-7% чаще употребляли лекарства от тревоги и депрессии. Этот показатель для людей в возрасте от 50 лет увеличивался до 8-9%.

Депрессия – симптомы • угнетение;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница;

• низкая концентрация;

• потеря аппетита;

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

Работники, которые часто употребляли препараты для лечения тревоги и депрессии, имели на 5-9% большую вероятность уволиться с работы. Женщины чаще оставляют работу с этими симптомами, чем мужчины.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.