Какой фактор повышает тревогу и депрессию

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Какой фактор повышает тревогу и депрессию
Какой фактор повышает тревогу и депрессию / unsplash.com

Датские ученые обнаружили, что психическое здоровье работников ухудшает зарплата, которая зависит от рабочей производительности.

Ученые из Вашингтонского университета и Орхусского университета в течение 10 лет проанализировали состояние более 300 тысяч работников, пишет Fast Company.

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Результаты исследования показали: люди, которые работали по такой системе, на 5-7% чаще употребляли лекарства от тревоги и депрессии. Этот показатель для людей в возрасте от 50 лет увеличивался до 8-9%.

 
Депрессия – симптомы
• угнетение;
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.

Работники, которые часто употребляли препараты для лечения тревоги и депрессии, имели на 5-9% большую вероятность уволиться с работы. Женщины чаще оставляют работу с этими симптомами, чем мужчины.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Депрессия
Источник: 24 Канал
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