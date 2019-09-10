Какой фактор увеличивает риск диабета в семь раз

Висцеральный жир – жир, который накапливается в органах живота и кишечника – ассоциируется с большим риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Шведские специалисты из Уппсальского университета пришли к выводу, что висцеральный жир особенно опасен для женщин, пишет MedicalXpress. Этот вид жира опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других недугов

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В исследовании приняли участие 325 тысяч человек.

Каждый набранный килограмм висцерального жира может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз.

Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления диабета немного больше, чем в два раза.

Диабет – что это? что это? Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не производит инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, ежедневно нужно делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом. Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, повреждающих поджелудочную железу. А второй тип – из-за неправильного питания и лишнего веса – в возрасте после 40 лет.

При наборе веса риск развития диабета значительно возрастает у людей с небольшим животом. При этом появление дополнительного жира у достаточно тячных людей действует на здоровье менее губительно.



Висцеральный жир увеличивает риск развития диабета 2 типа у женщин более чем в семь раз

Ученые также исследовали миллионы позиций в геноме, чтобы определить гены, которые влияют на количество висцерального жира.

Они обнаружили более двухсот различных генов. Среди них была большая часть генов, которая связана с поведением человека. Это свидетельствует о том, что основной причиной абдоминального ожирения является то, что человек слишком много ест и слишком мало тренируется.

Однако, существуют индивидуальные различия в том, как жир распределяется в организме. Из-за этого у человека без избыточного веса вредное количество жира все же могло накопиться.

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