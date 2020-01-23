Какой инкубационный период нового коронавируса

В Минздраве сообщили, что проблема своевременного реагирования на вспышку до сих пор неизвестного коронавируса заключается в том, что инкубационный период заболевания может длиться до 12 дней.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге Минздрава Украины и Центра общественного здоровья о ситуации распространения коронавирусной инфекции nCoV.

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Коронавирус, который начал распространяться из Китая и который уже зафиксировали в других странах, активизировался в течение последних двух месяцев.

Виктор Ляшко “И нкубаційний период, то есть период от момента контакта с вирусом до появления первых симптомов, в среднем составляет от 2 до 12 суток. Это проблема с которой мы встречаемся, когда говорим о профилактике ”.

Виктор Ляшко уточнил, что у людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни. Пути и механизмы передачи коронавируса также устанавливаются.



Специального теста на определение наличия коронавирус пока нет/Фото:Unsplash

Виктор Ляшко “ У больного могут быть только эпидемиологический анализ, мы должны с ним контактировать как врачи и медицинские работники, потому что он был в источнике, и есть вероятность того, что мог быть в контакте с потенциальным источником этой инфекции”.

Стоит понимать, что характерных симптомов проявления вирусной пневмонии нет. Болезнь развивается как обычная простуда: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Следовательно, в Минздраве призвали обращаться к врачу, если вы заметили у себя тревожные симптомы и были в провинциях Китая, где зарегистрированы вспышки, или были в контакте с людьми, которые вероятно были в местах распространения вируса.

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