Какой инкубационный период нового коронавируса
В Минздраве сообщили, что проблема своевременного реагирования на вспышку до сих пор неизвестного коронавируса заключается в том, что инкубационный период заболевания может длиться до 12 дней.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге Минздрава Украины и Центра общественного здоровья о ситуации распространения коронавирусной инфекции nCoV.
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Коронавирус, который начал распространяться из Китая и который уже зафиксировали в других странах, активизировался в течение последних двух месяцев.
Виктор Ляшко уточнил, что у людей, находящихся в инкубационном периоде, нет никаких клинических симптомов проявлений болезни. Пути и механизмы передачи коронавируса также устанавливаются.
Специального теста на определение наличия коронавирус пока нет/Фото:Unsplash
Стоит понимать, что характерных симптомов проявления вирусной пневмонии нет. Болезнь развивается как обычная простуда: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Следовательно, в Минздраве призвали обращаться к врачу, если вы заметили у себя тревожные симптомы и были в провинциях Китая, где зарегистрированы вспышки, или были в контакте с людьми, которые вероятно были в местах распространения вируса.
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