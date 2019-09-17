Какой контрацептив может уберечь от рака

Рак яичников называют "тихим убийцей", поскольку в 80% случаев он диагностируется на поздних стадиях, когда уже есть метастазы и лечение малоэффективно.

Американские исследователи из Университета Колорадо обнаружили, что внутриматочная спираль (ВМС) снижает риск развития яичников, пишет Daily Mail.

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Согласно исследованию, спираль снижает риск развития рака яичников на 15-32% независимо от того, гормональная она или нет. Правда, пока неизвестно, как долго спираль должна оставаться в матке женщины для достижения нужного эффекта и с помощью какого механизма это достигается.

ВМС – что это? Это контрацептив, который сделан из пластика и металла (медь, золото, серебро) и оснащен своеобразными "усиками" на конце. Есть также спирали, в которых вместо металла – резервуар с гормоном прогестероном (он помогает избежать некоторых гинекологических заболеваний, значительно улучшает состояние женской кожи и увеличивает сексуальное влечение).

Ученые считают, что риск рака снижается, поскольку ВМС борется с высоким уровнем эстрогена – гормона, который увеличивает риск рака молочной железы и яичников.



Внутриматочная спираль снижает риск развития рака яичников на 15-32%

Другое предположение ученых заключается в том, что все виды внутриматочной спирали приводили к местным воспалительным эффектам. Иммунные клетки увеличиваются и останавливают угрозу рака.

Если же рак яичников обнаружат на ранней стадии, шансов победить болезнь гораздо больше. По уровню смертности рак яичников занимает пятое место среди всех онкологических заболеваний у женщин, однако это наиболее смертоносная опухоль женской репродуктивной системы.

Рак яичников – симптомы устойчивая боль в животе, вздутие, изжога, частые мочеиспускания, постоянное ощущение наполненности.

Чаще всего с этим видом рака сталкиваются женщины старше 50 лет, которые вступили в менопаузу.

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