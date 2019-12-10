Какой крем лучше: BB или СС, и какая между ними разница

Нынче на рынке существует большой выбор косметических средств для кожи лица, в разнообразии которых очень легко растеряться.

О различии BB и СС крема рассказала врач дерматолог и косметолог Карина Лосенкова.

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Самое главное отличие между ними заключается в том, что ВВ кремы - это улучшенные версии тональных средств, а СС кремы - корректоры, которые еще и тонируют.

Название BB-крема расшифровывается как beauty balm или blemish balm ("бьюти-бальзам" или "маскирующий бальзам"). Такие кремы нужно выбирать, если вы хотите придать лицу свежести и матовости, устранить легкую пигментацию.



В чем разница между BB и СС кремом

ВВ-крем часто содержит защитные фильтры от солнечных лучей, а также может иметь компоненты, которые будут подсушивать воспалительные элементы. Это отличный вариант под макияж.

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СС крем расшифровывается как Сolor сontrol ("контроль цвета"). То есть задачей этого крема является именно скорректировать конкретные проблемы на лице: он отлично борется с желтизной и покраснением на коже.

Но если вы владелец жирной или проблемной кожи, то этот продукт не для вас, поскольку структура этого крема легче.

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