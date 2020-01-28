24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Какой орех лучше всего влияет на работу сердца

46 Читати новину українською

Грецкие орехи способствуют выработке хороших бактерий в кишечнике, а также являются полезными для работы сердца. Исследования подтверждают пользу грецких орехов, поэтому диетологи рекомендуют добавлять их в свое меню.

О пользе грецких орехов говорится в исследовании ученых Пенсильвании, о которых пишет StudyFinds.

Читайте также: Какие продукты надо замачивать перед употреблением

Как проходило исследование

Ученые провели исследование с участием 42 человек в возрасте 32-65 лет, которые имели признаки ожирения. Они две недели питались по рекомендациям "средиземноморской диеты". Затем их случайным образом разделили на три группы и на шесть недель перевели на рацион с пониженным содержанием жиров, при чем меню трех групп имели определенные отличия.

В одном из меню были грецкие орехи, в последних двух их полностью или частично заменили растительными маслами. А потом проверили состав кишечного микробиома.


Польза грецкого ореха/Фото:Unsplash

Оказалось, что диета с грецким орехом обогатила микробиом несколькими видами полезных бактерий. Среди них Roseburia, связанные с защитой кишечника, Eubacteria eligens и Lachnospiraceae, которые снижают риски высокого давления, и Butyricicoccus.

Стоит знать, что грецкий орех содержит в своем составе фитиновую кислоту, а именно от 0,2-6,7 %. Поэтому, для того, чтобы полезные свойства ореха в полной мере усвоились организмом, перед употреблением, их следует активизировать. Активация – простой процесс. Для этого следует залить продукт чистой фильтрованной водой.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
сегодня
1210
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Профилактика заболеваний Диеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 4414
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 2689
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 3733
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 1855
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1598
Новости
Больше новостей
Залиште відгук