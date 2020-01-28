Какой орех лучше всего влияет на работу сердца

Грецкие орехи способствуют выработке хороших бактерий в кишечнике, а также являются полезными для работы сердца. Исследования подтверждают пользу грецких орехов, поэтому диетологи рекомендуют добавлять их в свое меню.

О пользе грецких орехов говорится в исследовании ученых Пенсильвании, о которых пишет StudyFinds.

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Как проходило исследование

Ученые провели исследование с участием 42 человек в возрасте 32-65 лет, которые имели признаки ожирения. Они две недели питались по рекомендациям "средиземноморской диеты". Затем их случайным образом разделили на три группы и на шесть недель перевели на рацион с пониженным содержанием жиров, при чем меню трех групп имели определенные отличия.

В одном из меню были грецкие орехи, в последних двух их полностью или частично заменили растительными маслами. А потом проверили состав кишечного микробиома.



Польза грецкого ореха/Фото:Unsplash

Оказалось, что диета с грецким орехом обогатила микробиом несколькими видами полезных бактерий. Среди них Roseburia, связанные с защитой кишечника, Eubacteria eligens и Lachnospiraceae, которые снижают риски высокого давления, и Butyricicoccus.

Стоит знать, что грецкий орех содержит в своем составе фитиновую кислоту, а именно от 0,2-6,7 %. Поэтому, для того, чтобы полезные свойства ореха в полной мере усвоились организмом, перед употреблением, их следует активизировать. Активация – простой процесс. Для этого следует залить продукт чистой фильтрованной водой.

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