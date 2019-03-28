Какой популярный продукт повышает риск смерти
Ученые из США провели эксперимент и выяснили: употребление даже небольшого количества красного мяса повышает риск преждевременной смерти от всех причин.
Исследователи проанализировали пищевые привычки 96 тысяч прихожан, пишет журнал Nutrients.
Читайте также: Могут ли глазные капли спасти зрение
Всех участников поделили на несколько категорий: 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма мяса, которые люди употребляли ежедневно. Максимальный средний показатель потребления красного мяса в выборке не превышал 50 граммов.
Ученые также учитывали информацию о поле, возрасте, здоровье, индексе массы тела, семейном положении и тому подобное.
За время исследования от разных причин умер 7961 участник: 2598 человек умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а в 1873 – от рака.
У участников, которые ели красное мясо, риск преждевременной смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 1,18% и 1,26% по сравнению с теми, кто вообще не ел этого продукта.
Также риск был выше при потреблении красного и переработанного мяса.
К красному мясу относят:
• говядину и телятину;
• свинину;
• овечье мясо и ягнятину;
• козье мясо;
• конину;
• крольчатину;
• мясо нутрии;
• дичь.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.